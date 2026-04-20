En casa y sin equipos: los 2 ejercicios que tonifican el abdomen más rápido

Para tonificar el abdomen no hace falta una rutina interminable de ejercicios, sino que con dos movimientos se puede lograr el objetivo deseado. Muchos confunden cantidad con cantidad, sin saber que una rutina extensa fatiga los músculos y produce el efecto contrario al esperado.

La clave se encuentra en encontrar ejercicios que trabajen la mayor cantidad de músculos en pocas repeticiones pero que no fatiguen.

Uno de los ejercicios más recomendados es la plancha invertida. El ejercicio isométrico consiste en elevar las caderas con las piernas estiradas formando una línea recta con el cuerpo. El secreto es mantener el abdomen y los glúteos firmes, para evitar que la cadera descienda.

Entrenar el abdomen es clave para mejorar la postura.

La plancha invertida es clave para tonificar el abdomen porque promueve una activación profunda del tronco recto abdominal. Además, pone énfasis en glúteos, isquiotibiales y espalda baja, promoviendo un trabajo integral.

Recuerda que para que el ejercicio dé resultados se debe mantener la posición durante 15 o 60 segundos, y repetir al menos 3 veces.

El otro movimiento que no puede faltar

El otro ejercicio es el bicho muerto, un movimiento que se realiza boca arriba, simulando un insecto con patas hacia arriba. Con la espalda pegada al suelo, hay que extender las piernas a 90° y estirar los brazos. Luego bajar la pierna y el brazo contrario presionando el abdomen.

La rutina de ejercicio para marcar cintura y abdomen Foto: Unsplash Los ejercicios que trabajan el abdomen y tonifican. Archivo

Es un ejercicio pertinente para tonificar el abdomen porque está centrado en el transverso abdominal, el músculo que actúa como una faja natural. Pero además, a diferencia de los abdominales tradicionales, obliga a mantener la zona lumbar apoyada, eliminando posibles riesgos o dolor en la espalda baja.

Se deben realizar 3 series de 14 repeticiones y ejecutarlo lentamente para activar todos los músculos.

Los ejercicios mencionados son ideales para trabajar el core y tonificarlo, sin equipamiento y desde la comodidad del hogar.