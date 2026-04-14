Ni gimnasio ni pesas: los tres ejercicios para eliminar la grasa abdominal y fortalecer el corazón

Tener un abdomen plano y un corazón fuerte no es tan sencillo. Sin embargo, es posible lograrlo con algunos ejercicios sin necesidad de ir al gimnasio o de tener máquinas sofisticadas.

Los expertos señalan que hay movimientos multiarticulares que activan el metabolismo en forma acelerada. El método, que se puede realizar en el hogar, se basa en tres pilares que exigen un alto gasto energético. Cuando trabajan varios grupos musculares al mismo tiempo, no solo se reduce la cintura sino que se combate la grasa visceral que rodea a los órganos y perjudica la salud cardiovascular.

Para obtener resultados se aconseja una frecuencia de 3 a 5 veces por semana, iniciando siempre con un calentamiento previo de 10 minutos para poder preparar las articulaciones.

El primer ejercicio recomendado son los burpees, un ejercicio que involucra pecho, espalda, brazos y piernas en un solo movimiento explosivo. Su eficacia reside en la demanda cardiovascular inmediata. Se pueden realizar tres series de ocho repeticiones con un minuto de pausa entre ellas.

Otra opción recomendada es la bicicleta en el aire. A través de la rotación y flexión del tronco, este ejercicio penetra en las fibras musculares más profundas del abdomen. Se pueden hacer cuatro series de 30 repeticiones con la espalda recta para no tener lesiones.

Por último, la plancha isométrica ofrece una resistencia estática. Es un ejercicio “silencioso” y letal para la grasa. Se sostiene el peso del cuerpo sobre los antebrazos o manos y se genera una tensión constante que fortalece el core sin impacto articular. Esta posición se puede sostener durante 30 segundos por serie.

A diferencia de caminar en una cinta o usar una bicicleta fija a ritmo constante, estos ejercicios ofrecen beneficios que van más allá de lo estético: el cuerpo sigue quemando calorías, incluso después de terminar la rutina. Además, al elevar la frecuencia cardíaca de forma intermitente, se fortalece el músculo cardíaco.

Combinar esta rutina con una alimentación balanceada es la estrategia más directa para lograr un cambio real en la composición corporal y, sobre todo, en la calidad de vida.