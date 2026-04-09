Harvard recomendó estos ejercicios para bajar la ansiedad sin castigar el cuerpo

Hay algo que se repite cada vez más en la vida diaria: cansancio mental, poco movimiento y una sensación de agotamiento que no siempre se va durmiendo. En ese escenario, Harvard Health Publishing volvió a poner sobre la mesa una idea simple, pero poderosa: los ejercicios siguen siendo una de las herramientas más efectivas para sentirse mejor.

No solo por una cuestión física. También por lo que pasa en la cabeza. La institución destacó una serie de ejercicios accesibles que pueden ayudar a bajar la ansiedad , mejorar el ánimo y sostener el cuerpo sin exigir entrenamientos imposibles.

Lo interesante es que la propuesta no va por el lado del sacrificio ni de las metas inalcanzables. No habla de transformaciones exprés ni de rutinas agotadoras. Habla de constancia. De encontrar actividades que se puedan sostener . Entre las opciones que menciona aparecen algunas muy cotidianas, como caminar, y otras que combinan movimiento y concentración, como el Tai Chi. También suma la natación y el entrenamiento de fuerza, siempre con una lógica progresiva y adaptable a distintas edades y condiciones físicas.

Caminar encabeza la lista por una razón bastante clara: casi cualquiera puede hacerlo. No hace falta equipamiento, experiencia ni una preparación especial. Salir a caminar todos los días, incluso a un ritmo moderado, ayuda a activar el cuerpo, mejorar la circulación y ordenar un poco la mente. Según Harvard Health Publishing, dedicar cerca de una hora diaria a esta actividad puede generar mejoras concretas en la salud general. Pero además hay otro efecto, menos medible y más cotidiano: caminar también sirve para despejarse, cortar con el encierro y bajar un poco el ruido mental.

La natación aparece como otra alternativa muy valiosa, sobre todo para quienes necesitan cuidar las articulaciones o retomar el ejercicio sin demasiado impacto. El agua cambia todo. El cuerpo se mueve de otra manera , con menos carga, y eso reduce el riesgo de lesiones. A la vez, nadar fortalece músculos, mejora la resistencia y trabaja el sistema cardiovascular. No es menor otro punto que remarca la publicación: muchas personas encuentran en esta actividad una sensación de alivio, una forma de relajarse y salir, aunque sea un rato, del nivel de tensión con el que conviven todos los días.

No todo pasa por transpirar fuerte

Dentro de las recomendaciones también aparece el Tai Chi, una práctica que desde afuera puede parecer suave, pero que exige atención, control y presencia. Sus movimientos lentos, sumados a la respiración y a la concentración, ayudan a mejorar el equilibrio, la coordinación y la flexibilidad. Por eso suele ser muy útil en personas mayores, aunque no está pensado solo para ellas. También puede ser una buena puerta de entrada para quienes quieren empezar a moverse sin sentir que están entrando de golpe en una rutina exigente.

El entrenamiento de fuerza completa el grupo. Acá Harvard plantea algo importante: no hace falta arrancar con pesas pesadas ni con ejercicios complejos. Se puede empezar con el propio peso corporal, con bandas elásticas o con cargas livianas. La idea es preservar masa muscular, fortalecer huesos y mantener movilidad. En otras palabras, darle al cuerpo herramientas para responder mejor al paso del tiempo. La clave, según la institución, está en ir de menos a más y cuidar la técnica antes que la intensidad.

El efecto no se queda solo en el cuerpo

Uno de los puntos más fuertes del planteo tiene que ver con la salud mental. Harvard Health Publishing subraya que la actividad física regular está asociada con una baja del estrés y la ansiedad, una mejora del estado de ánimo y una mayor autoestima. No es magia. Hay procesos biológicos detrás, como la liberación de endorfinas, pero también hay algo más cotidiano: moverse da estructura, corta la inercia y genera una sensación de avance, incluso en días difíciles. Además, puede mejorar el sueño y favorecer funciones como la memoria y la concentración.

Para sostener el hábito, la recomendación es evitar la lógica del todo o nada. Alcanzan 30 minutos diarios de actividad aeróbica, combinados con dos o tres sesiones semanales de fuerza. También ayuda variar las prácticas, elegir actividades que resulten agradables y no compararse con el ritmo ajeno. Porque, en definitiva, el punto no es entrenar como otro. El punto es encontrar una forma posible de moverse, repetirla en el tiempo y dejar que esos pequeños cambios hagan su trabajo. Ahí, muchas veces, empieza a bajar la ansiedad.