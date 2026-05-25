Los 3 ejercicios que más cuidan el corazón y cerebro después de los 40

Moverse todos los días no cambia solo el cuerpo. También ayuda a mantener el corazón fuerte, la memoria activa y una mejor calidad de vida.

El cuerpo habla antes de enfermarse. Falta de energía, cansancio al subir escaleras y problemas de memoria aparecen cada vez más temprano. Frente a eso, entrenadores y especialistas coinciden en algo simple: moverse todos los días con 3 ejercicios ayuda al corazón y también al cerebro.

Qué ejercicios ayudan a fortalecer el corazón y mantener el cerebro activo Uno de los ejercicios más recomendados es caminar a paso rápido. Muchos entrenadores aconsejan hacerlo entre 30 y 40 minutos por día. Ese movimiento mejora la circulación, ayuda al corazón y favorece la oxigenación del cerebro. Además, reduce el estrés y mejora el descanso nocturno.

caminata Lo mejor es caminar media hora por día.

Caminar también ayuda a controlar la presión arterial y el colesterol. Según distintas investigaciones publicadas en los últimos años, mantener actividad física diaria reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y deterioro cognitivo con el paso del tiempo.

Otro ejercicio muy útil es subir escaleras. Parece simple, pero exige trabajo cardíaco y muscular al mismo tiempo. Subir algunos minutos al día fortalece piernas, mejora la resistencia y acelera el ritmo cardíaco de forma saludable. Muchas personas lo suman en casa o en el trabajo sin cambiar toda su rutina.