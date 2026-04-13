Para qué sirve poner bicarbonato de sodio en los rieles de las ventanas

En el mundo de la limpieza el bicarbonato de sodio realmente es un gran aliado por sus propiedades abrasivas.

En el mundo de la limpieza hay cada vez más alternativas caseras y muy eficientes. En el caso de los rieles de las ventanas, el bicarbonato de sodio es el aliado definitivo por su capacidad para limpiar.

Bicarbonato de sodio para rieles El bicarbonato de sodio, a diferencia de otros químicos que son más agresivos tiene tres beneficios clave para el mantenimiento de las aberturas: por un lado, ofrece una limpieza segura por su poder abrasivo sin rayar el aluminio o la pintura. Además, es un neutralizador natural que elimina de raíz los olores a rancio provocados por la humedad.

usar-bicarbonato-en-los-rieles-de-las-ventanas-para-que-sirve-y-que-beneficios-tiene-imagen-ilustrativa-ia-gemini-INRGO3FKWZAMRHI3GJUW5FVB7Q El truco con bicarbonato de sodio. Asimismo, tiene un efecto fungicida que ayuda a prevenir la formación de moho, que es algo muy común en los rincones donde se condensa el agua. Para poder renovar las ventanas y se deslicen con suavidad hay que cumplir el siguiente procedimiento.

En primer lugar, se usa la aspiradora para quitar el polvo superficial y la tierra suelta. Luego esparcir una capa generosa de bicarbonato sobre el todo el recorrido del riel. Se puede rociar un poco de agua para crear una pasta consistente. En caso de manchas de grasa o suciedad muy rebelde se usará vinagre blanco en lugar de agua para despegar todo.

Dejar actuar la mezcla durante diez minutos y luego usar un cepillo de dientes viejo para frotar esquinas y juntas. Por último, retirar los restos con un trapo húmedo y lo más importante es secar bien la superficie con un paño para evitar que el polvo se pegue.