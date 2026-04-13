Las plantas que florecen en otoño y llenan tu casa de color

Las flores que resisten el otoño y llenan todo de color. Cuatro plantas que florecen en otoño sin cuidados complicados.

El otoño no es gris. Aunque muchos creen que las flores desaparecen, hay especies que reviven en esta estación. Resistentes al frío y de bajo mantenimiento, estas plantas ofrecen color cuando más se necesita. Elegir las adecuadas transforma cualquier espacio de la casa.

Flores de otoño El crisantemo es uno de los más conocidos. Florece entre finales de verano y otoño, con colores intensos como amarillo, rojo y violeta. Tolera bajas temperaturas y necesita luz solar directa. Regar dos o tres veces por semana es suficiente para mantener su floración durante varias semanas.

crisantemo La caléndula también florece. Sus flores anaranjadas y amarillas aparecen en climas frescos sin dificultad. Es resistente y crece rápido. Prefiere suelos bien drenados y exposición al sol. Además, tiene usos medicinales y se utiliza en cremas para la piel.

calendula, planta Un repelente natural contra mosquitos. Fuente: IA Gemini. El pensamiento es otra opción ideal. Soporta temperaturas bajas y florece en otoño e invierno. Sus flores combinan varios colores y aportan un toque decorativo muy llamativo. Requiere riego regular, sin exceso de agua, y un lugar con buena luz natural.

pensamientos La dalia, en variedades de floración tardía, sigue activa durante el otoño. Ofrece flores grandes y vistosas. Necesita sol y protección frente a heladas fuertes. Su crecimiento es fuerte y aporta volumen a jardines y macetas en esta época del año.