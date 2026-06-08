Ni abdominales ni planchas: qué es el vacío abdominal para tener la panza chata

Muchos creen que solamente los abdominales y las planchas sirven para tener la panza chata . Sin embargo, existe otro ejercicio que es clave por su capacidad para transformar la funcionalidad del tronco y fortalecer el cuerpo desde sus capas profundas.

Se trata del vacío abdominal. Los expertos señalan que la clave de esta práctica radica en que no trabaja la musculatura superficial, sino que activa directamente el transverso del abdomen, permitiendo tomar conciencia de la fuerza interna y estabilizadora del cuerpo.

La constancia en este tipo de entrenamiento genera una serie de mejoras progresivas que impactan de forma directa en el día a día. Al tonificar las paredes musculares internas, ayuda a disminuir la distensión del abdomen y a desinflamar la zona de manera gradual, lo que estiliza la figura de forma natural.

Por otra parte, funciona como una faja biológica que sostiene la columna, mejorando notablemente la postura y la alineación corporal. También al estabilizar el núcleo del cuerpo, actúa como un escudo protector que previene dolores y lesiones en la región lumbar.

Asimismo, el ejercicio es un gran aliado para la salud íntima, ya que ejercita la musculatura interna profunda, ayudando a prevenir disfunciones en esa zona sensible.

Lejos de ser una simple moda visual, el vacío abdominal se consolida como una herramienta terapéutica y de rendimiento que enseña al cuerpo a sostenerse correctamente desde adentro hacia afuera.

Paso a paso

Para maximizar la efectividad del ejercicio, los especialistas sugieren incorporarlo como un hábito diario cada mañana en ayunas.

Posición de inicio

Se puede comenzar de pie, inclinando levemente el torso hacia el frente y apoyando las manos sobre las rodillas. Otra alternativa muy recomendada por los entrenadores es la postura de cuadrupedia (en cuatro apoyos sobre el suelo).

Control de la respiración

El flujo de aire debe dirigirse hacia la caja torácica, evitando inflar el estómago. El protocolo técnico consiste en inhalar durante 2 segundos por la nariz y exhalar a lo largo de 4 segundos por la boca. Este ciclo debe reiterarse tres veces consecutivas para flexibilizar el diafragma.

Entrada en apnea

Al llegar a la tercera exhalación, se debe vaciar el aire de los pulmones por completo.

Ejecución del vacío

Sin volver a respirar (en estado de apnea), se procede a abrir las costillas mientras se empuja el ombligo hacia adentro y hacia arriba, bajo la premisa visual de intentar "pegarlo" a la columna vertebral.

Sostén y repeticiones

Mantener la contracción interna de manera firme y consciente. Según las indicaciones, la rutina ideal consta de 3 a 5 series sosteniendo la posición durante 20 segundos, practicándolo entre tres y cinco veces por semana.