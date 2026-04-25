Pocos lo conocen: el ejercicio perfecto para mayores de 60 y el único lugar donde se hace en Argentina

Con el paso de los años, el cuerpo pierde resistencia y los ejercicios de alto impacto quedan descartados porque pueden generar molestias en las rodillas o las caderas. Sin embargo, mantenerse activo sigue siendo clave para el bienestar general. En este contexto, el ejercicio adaptado para adultos mayores y el entrenamiento de bajo impacto se vuelven fundamentales para cuidar la salud sin exigir de más al cuerpo.

En este contexto, ganan terreno alternativas deportivas más suaves, especialmente diseñadas para esta etapa de la vida.

Un ejemplo es Drums Alive, un programa fitness que combina el ritmo del tambor con movimientos aeróbicos tradicionales. Pero en lugar de utilizar tambores reales, se emplean pelotas de estabilidad colocadas sobre soportes o banquetas de madera.

El ejercicio que es furor en Europa.

Los participantes golpean la pelota al ritmo de la música, generando coreografías, desplazamientos y estiramientos.

Por qué es popular este entrenamiento

La actividad trabaja tres pilares fundamentales para los adultos mayores:

Físico: es un entrenamiento cardiovascular que mejora la coordinación, la agilidad y la resistencia.

es un entrenamiento cardiovascular que mejora la coordinación, la agilidad y la resistencia. Mental: entrena la concentración al seguir patrones rítmicos, lo que estimula la neuroplasticidad y la conexión entre los hemisferios cerebrales.

entrena la concentración al seguir patrones rítmicos, lo que estimula la neuroplasticidad y la conexión entre los hemisferios cerebrales. Emocional: reduce el estrés, libera endorfinas y fomenta un sentido de comunidad y bienestar.

Si bien es una disciplina enfocada en adultos mayores, los investigadores destacan su versatilidad. Existen programas adaptados para distintos grupos, incluyendo infantes y personas con discapacidades físicas o cognitivas.

Según una investigación publicada en la revista Advances in Aging Research, Drums Alive está transformando la forma de hacer ejercicio. La disciplina ha demostrado beneficios que otros entrenamientos tradicionales no logran, lo que despierta un interés creciente.

Drums Alive 2 Una nueva forma de entrenar. Archivo

Dónde se puede hacer en Argentina

En Argentina, aunque la disciplina ha ganado terreno a nivel internacional, la oferta de instructores certificados es limitada. Actualmente, solo hay un instructor registrado: Mariano Cescatti, radicado en Tandil, provincia de Buenos Aires.

La organización internacional de Drums Alive ofrece certificaciones y formación online para quienes deseen convertirse en instructores dentro del país.