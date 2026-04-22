En solo 7 minutos: la rutina que transforma tu abdomen y eleva tu energía todo el día

Un abdomen tonificado no requiere de horas de gimnasio. A veces, la clave está en la constancia y en la técnica adecuada, y la prueba de ello es el siguiente circuito de 7 minutos diseñado para quienes tienen agendas apretadas pero no quieren abandonar sus objetivos fitness.

La rutina se basa en un esquema de 40 segundos de trabajo activo seguido de 20 segundos de descanso. Por lo tanto, se puede utilizar como entrada en calor o como un complemento para después de una clase de Pilates ya que mantiene el ritmo cardíaco elevado, potenciando los beneficios del ejercicio.

Para realizar la rutina solo necesitas una mancuerna (o una botella) y un cronómetro.

La entrada en calor consta de 2 ejercicios: los jumping jacks y rodillas arriba.

En el primero, saltá abriendo y cerrando brazos y piernas de forma coordinada. En el segundo, elevá las rodillas hacia el pecho con un trote suave y sostenido.

La rutina de ejercicio para fortalecer el abdomen

Sit-ups con rotación: acostate boca arriba con las rodillas flexionadas. Elevá el torso sosteniendo las mancuernas con ambas manos y girá hacia un lado en cada repetición.

Giros rusos: sentate con los talones apenas elevados. Sostené la mancuerna y girá el torso de un lado a otro, acercándola al suelo en cada movimiento.

Elevación de piernas: recostate boca arriba y elevá las piernas extendidas. Bajalas sin que los talones toquen el suelo, manteniendo la zona lumbar apoyada en todo momento.

Abdominales bicicleta: acostado boca arriba, llevá el codo izquierdo hacia la rodilla derecha y alterná el movimiento de forma controlada.

abdominales, aleteo de piernas Consultá con un profesional si notás molestias. Archivo

Por qué ejercitar el abdomen

Mantener el abdomen tonificado va más allá de lo estético. Los expertos advierten que un core fuerte es la base para ejecutar cualquier movimiento cotidiano, desde levantarse hasta cargar las bolsas del supermercado, y corregir la postura.

La zona abdominal no requiere de varios días de recuperación, por lo que se puede trabajar periódicamente. Según especialistas, repetir esta rutina diariamente creará un hábito poderoso que te ayudará a mantenerte activo, reducir el estrés y proteger tu postura.