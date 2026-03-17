Cómo conservar la palta fresca: el truco definitivo para que no se ponga negra

La palta tiende a ponerse de un tono marrón, sin embargo hay método con limón para evitar que se oxide.

Sin dudas que la palta es la estrella de los desayunos y de las ensaladas. Sin embargo, tiene un defecto y es que se vuelve marrón en minutos. Los que saben de cocina tienen un truco para evitar el problema.

Truco para mantener la palta fresca Gemini_Generated_Image_hr04cwhr04cwhr04 Unas gotas de limón son la solución a este problema de la palta. Fuente. IA Gemini. Que la palta se oxide no significa que tiene que terminar en la basura. Hay estrategias sencillas para engañar al reloj biológico de esa fruta y mantenerla verde y fresca por más tiempo.

La clave está en bloquear el contacto con el ambiente. Los expertos sugieren que el frío de la heladera es fundamental, pero no alcanza por sí solo. Unas gotas de jugo de limón sobre la superficie actúan como un antioxidante natural retrasando así el oscurecimiento gracias a su acidez.

Otro método efectivo es usar papel film bien adherido a la pulpa, que no queden burbujas de aire, o bien se puede guardar en recipientes herméticos. Estos dos métodos frenan el proceso. Si bien dejar el carozo ayuda, solo protege la zona que cubre, por eso hay que combinar con otras técnicas de sellado.