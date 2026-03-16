Jardín: cómo recuperar plantas que parecen muertas con dos ingredientes de casa

Hay pocas cosas tan frustrantes para quienes aman las plantas como verlas marchitarse. Un día están verdes y llenas de vida; al siguiente, las hojas comienzan a caer y el tallo parece perder fuerza. En ese momento aparece la duda inevitable: ¿la planta está muriendo o todavía se puede salvar?

La buena noticia es que muchas veces todavía hay margen para recuperarla. Incluso cuando el aspecto no es el mejor, algunas plantas conservan energía suficiente para volver a crecer si reciben los cuidados adecuados. La clave está en actuar a tiempo y entender qué está ocurriendo.

Antes de pensar en desecharla, conviene observarla con atención. A veces el problema es tan simple como un riego irregular, un exceso de sol o un sustrato que ya perdió nutrientes.

Cuando una planta luce muy deteriorada, el primer paso es comprobar si todavía mantiene actividad en su interior. Hay un pequeño truco que utilizan muchos jardineros para verificarlo.

Solo hay que raspar suavemente la corteza de una rama o del tallo con la uña o con la punta de un cuchillo. Si debajo aparece un tono verde y la textura se siente húmeda, significa que la planta sigue viva.

En cambio, si el interior luce completamente marrón y seco, es señal de que el daño puede ser más serio. Este gesto simple puede evitar que muchas personas descarten una planta que aún tiene posibilidades de recuperarse. Si el tallo mantiene color verde, es momento de ayudarla.

Un abono casero que puede ayudar a recuperarla

Uno de los métodos más populares entre aficionados a la jardinería consiste en preparar un fertilizante casero muy sencillo.

La mezcla lleva medio litro de agua con limón y una cucharada grande de canela. Ambos ingredientes contienen vitaminas y minerales que pueden favorecer el estado del sustrato.

Arrojar canela en el sustrato de las plantas previene hongos y futuras enfermedades Foto: Shutterstock Arrojar canela en el sustrato de las plantas previene hongos y futuras enfermedades Foto: Shutterstock

Para prepararlo, solo hay que colocar los ingredientes en una botella y agitarlos bien hasta que la mezcla quede integrada. Luego se utiliza ese líquido para humedecer la tierra donde está plantado el ejemplar.

Este riego se puede aplicar durante varios días seguidos, siempre en pequeñas cantidades. La idea es que el sustrato recupere nutrientes y que la planta vuelva a encontrar condiciones favorables para crecer. Por supuesto, el abono no hace milagros por sí solo. También es importante revisar otros factores básicos: la cantidad de agua, la luz que recibe la planta y la presencia de insectos o plagas.

Cuando el problema está en las raíces

Si el aspecto de la planta sigue sin mejorar, algunos especialistas recomiendan revisar lo que ocurre debajo de la tierra. En estos casos puede ser útil retirar el ejemplar de la maceta y observar el estado de las raíces. Muchas veces el deterioro comienza allí. Lo primero que se aconseja es limpiar o desinfectar el recipiente donde estaba plantada. Esto puede hacerse con una pequeña cantidad de lavandina o cloro diluido en agua.

Después se prepara una solución simple: una taza de agua con una cucharada de agua oxigenada. La planta se coloca en esta mezcla durante unos minutos —no más de cinco— para ayudar a limpiar y desinfectar las raíces. Una vez hecho esto, lo ideal es colocarla en una maceta limpia con sustrato nuevo y nutritivo.

Durante los días siguientes conviene ubicarla en un lugar luminoso, pero evitando la exposición directa al sol mientras se recupera. Con paciencia y algunos cuidados básicos, muchas plantas logran sorprender. A veces solo necesitan un pequeño cambio en su entorno para volver a crecer y recuperar su color.