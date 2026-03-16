No es en el microondas: el secreto de los chefs para recalentar la pizza del día anterior

Un truco casero muy efectivo usando una sartén y un poco de vapor para que la pizza quede como el primer día.

Muchas veces las personas al recalentar la pizza cometen un gran error porque lo hacen en el microondas. De esa manera la masa queda gomosa y reseca en los bordes. Existe un truco que gana seguidores recomendado por los cocineros.

Pizza en la sartén La técnica está respaldada por chefs y garantiza que la base quede crocante y el queso perfectamente fundido. El secreto no solo está en el fuego sino en la combinación de calor directo con una pizca de humedad.

En primer lugar, se coloca la pizza en una sartén antiadherente a fuego medio. Eso le permitirá que la base quede muy “crunch”. Cuando la base está firme se vuelcan unas gotas de agua en un costado de la sartén, lejos de la pizza y tapar de inmediato. El vapor atrapado permitirá derretir el queso en cuestión de segundos sin que la masa se humedezca.

Gemini_Generated_Image_cnashwcnashwcnas El truco de la sartén para recalentar la pizza. Fuente: IA Gemini. Este método que se usa en la cocina crea un sistema de doble cocción simultánea: mientras la superficie de la sartén tuesta la base, el vapor generado por unas gotas de agua rehidrata el queso y los ingredientes superiores. El resultado de este truco es un equilibrio perfecto entre una corteza rígida y un topping jugoso.