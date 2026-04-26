Fugazzeta, la receta de la pizza de cebolla argentina más pedida
Descubrí la fugazzeta, la popular receta de pizza argentina que marca tendencia y se roba todas las miradas.
Esta receta de fugazzeta, la clásica pizza de cebolla argentina, es ideal para quienes aman los sabores intensos y el queso derretido. Con masa esponjosa, abundante cebolla y un relleno irresistible, es una delicia perfecta para una comida casera bien contundente. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 2 pizzas)
- Harina de trigo — 500 gramos
- Agua — 300 mililitros
- Levadura fresca — 25 gramos
- Sal — 10 gramos
- Aceite — 20 mililitros
- Cebolla — 500 gramos
- Mozzarella — 400 gramos
- Orégano — 3 gramos
- Sal — 3 gramos
Paso a paso para crear una fugazzeta deliciosa
1- Disolver la levadura fresca en el agua tibia.
2- Mezclar la harina de trigo, la sal y el aceite, e incorporar la mezcla de levadura.
3- Amasar hasta formar una masa suave y dejar leudar durante 1 hora.
4- Cortar la cebolla en pluma fina y reservar.
5- Dividir la masa en dos, estirar y colocar una base en el molde.
6- Agregar la mozzarella como relleno y cubrir con otra capa de masa.
7- Cubrir con abundante cebolla y espolvorear orégano y un poco de sal.
8- Hornear a 200 °C durante 25 a 30 minutos hasta que la fugazzeta esté dorada.
De la cocina a la mesa
La fugazzeta es una de las pizzas más emblemáticas de la gastronomía argentina. Esta receta combina una masa esponjosa con un relleno de queso fundido y una cobertura abundante de cebolla que se vuelve dulce al cocinarse. Es una opción ideal para compartir y disfrutar en familia o con amigos. Además, se puede hacer al molde o más fina según el gusto. Su sabor intenso y su textura la convierten en una de las favoritas en cualquier pizzería. Esta pizza casera es simple, sabrosa y perfecta para una comida especial. ¡A disfrutar!