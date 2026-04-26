Fugazzeta, la receta de la pizza de cebolla argentina más pedida

Esta receta de fugazzeta , la clásica pizza de cebolla argentina, es ideal para quienes aman los sabores intensos y el queso derretido. Con masa esponjosa, abundante cebolla y un relleno irresistible, es una delicia perfecta para una comida casera bien contundente. ¡Manos a la obra!

La receta de pizza de cebolla argentina, fugazzeta

La receta de pizza de cebolla argentina, fugazzeta

Paso a paso para crear una fugazzeta deliciosa

1- Disolver la levadura fresca en el agua tibia.

2- Mezclar la harina de trigo, la sal y el aceite, e incorporar la mezcla de levadura.

3- Amasar hasta formar una masa suave y dejar leudar durante 1 hora.

4- Cortar la cebolla en pluma fina y reservar.

5- Dividir la masa en dos, estirar y colocar una base en el molde.

6- Agregar la mozzarella como relleno y cubrir con otra capa de masa.

7- Cubrir con abundante cebolla y espolvorear orégano y un poco de sal.

8- Hornear a 200 °C durante 25 a 30 minutos hasta que la fugazzeta esté dorada.

Pizza de cebolla, la famosa fugazzeta que se gana todos los corazones Pizza de cebolla, la famosa fugazzeta que se gana todos los corazones Shutterstock

De la cocina a la mesa

La fugazzeta es una de las pizzas más emblemáticas de la gastronomía argentina. Esta receta combina una masa esponjosa con un relleno de queso fundido y una cobertura abundante de cebolla que se vuelve dulce al cocinarse. Es una opción ideal para compartir y disfrutar en familia o con amigos. Además, se puede hacer al molde o más fina según el gusto. Su sabor intenso y su textura la convierten en una de las favoritas en cualquier pizzería. Esta pizza casera es simple, sabrosa y perfecta para una comida especial. ¡A disfrutar!