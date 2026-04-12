La receta definitiva de pizza capresse, seguila paso a paso y sorprendé

Esta receta de pizza capresse es ideal para quienes buscan una opción fresca, simple y llena de sabor. La combinación de mozzarella , tomate y albahaca logra una pizza liviana y muy aromática . Es una delicia perfecta para una comida casera distinta, con ingredientes clásicos que siempre funcionan. ¡Manos a la obra!

2- Mezclar la harina de trigo, la sal y el aceite de oliva, e incorporar la mezcla de levadura.

3- Amasar hasta formar una masa suave para la pizza y dejar leudar durante 1 hora.

4- Dividir la masa, estirar las bases y colocar una capa de salsa de tomate.

5- Agregar la mozzarella y hornear a temperatura alta hasta que se derrita.

6- Retirar del horno y colocar rodajas de tomate fresco y hojas de albahaca fresca.

7- Servir la pizza capresse caliente.

Receta de pizza capresse Receta de pizza capresse Shutterstock

De la cocina a la mesa

La pizza capresse es una opción ideal para quienes disfrutan de sabores frescos y simples. Esta receta toma la clásica combinación italiana de tomate, mozzarella y albahaca y la lleva a una versión de pizza casera muy sabrosa. La clave está en agregar el tomate fresco y la albahaca al final, para conservar su textura y aroma. Es una pizza liviana, perfecta para cualquier momento del día. Además, se puede acompañar con un chorrito de aceite de oliva o un toque de pimienta. ¡A disfrutar!