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La receta definitiva de pizza capresse, seguila paso a paso y sorprendé

Receta de pizza capresse, una opción fresca y casera con mozzarella, tomate y albahaca, ideal para una comida liviana.

Candela Spann

Esta receta de pizza capresse es ideal para quienes buscan una opción fresca, simple y llena de sabor. La combinación de mozzarella, tomate y albahaca logra una pizza liviana y muy aromática. Es una delicia perfecta para una comida casera distinta, con ingredientes clásicos que siempre funcionan. ¡Manos a la obra!

Pizza capresse fácil y rápida
Pizza capresse f&aacute;cil y r&aacute;pida, una delicia perfecta

Pizza capresse fácil y rápida, una delicia perfecta

Ingredientes (rinde 2 pizzas)

  • Harina de trigo — 500 gramos
  • Agua — 300 mililitros
  • Levadura fresca — 25 gramos
  • Sal — 10 gramos
  • Aceite de oliva — 20 gramos
  • Mozzarella — 350 gramos
  • Tomate fresco — 300 gramos
  • Salsa de tomate — 150 gramos
  • Albahaca fresca — 20 gramos

Paso a paso para crear una pizza capresse deliciosa

1- Disolver la levadura fresca en el agua tibia.

2- Mezclar la harina de trigo, la sal y el aceite de oliva, e incorporar la mezcla de levadura.

3- Amasar hasta formar una masa suave para la pizza y dejar leudar durante 1 hora.

4- Dividir la masa, estirar las bases y colocar una capa de salsa de tomate.

5- Agregar la mozzarella y hornear a temperatura alta hasta que se derrita.

6- Retirar del horno y colocar rodajas de tomate fresco y hojas de albahaca fresca.

7- Servir la pizza capresse caliente.

Receta de pizza capresse
Receta de pizza capresse

Receta de pizza capresse

De la cocina a la mesa

La pizza capresse es una opción ideal para quienes disfrutan de sabores frescos y simples. Esta receta toma la clásica combinación italiana de tomate, mozzarella y albahaca y la lleva a una versión de pizza casera muy sabrosa. La clave está en agregar el tomate fresco y la albahaca al final, para conservar su textura y aroma. Es una pizza liviana, perfecta para cualquier momento del día. Además, se puede acompañar con un chorrito de aceite de oliva o un toque de pimienta. ¡A disfrutar!

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