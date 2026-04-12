La receta definitiva de pizza capresse, seguila paso a paso y sorprendé
Receta de pizza capresse, una opción fresca y casera con mozzarella, tomate y albahaca, ideal para una comida liviana.
Esta receta de pizza capresse es ideal para quienes buscan una opción fresca, simple y llena de sabor. La combinación de mozzarella, tomate y albahaca logra una pizza liviana y muy aromática. Es una delicia perfecta para una comida casera distinta, con ingredientes clásicos que siempre funcionan. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 2 pizzas)
- Harina de trigo — 500 gramos
- Agua — 300 mililitros
- Levadura fresca — 25 gramos
- Sal — 10 gramos
- Aceite de oliva — 20 gramos
- Mozzarella — 350 gramos
- Tomate fresco — 300 gramos
- Salsa de tomate — 150 gramos
- Albahaca fresca — 20 gramos
Paso a paso para crear una pizza capresse deliciosa
1- Disolver la levadura fresca en el agua tibia.
2- Mezclar la harina de trigo, la sal y el aceite de oliva, e incorporar la mezcla de levadura.
3- Amasar hasta formar una masa suave para la pizza y dejar leudar durante 1 hora.
4- Dividir la masa, estirar las bases y colocar una capa de salsa de tomate.
5- Agregar la mozzarella y hornear a temperatura alta hasta que se derrita.
6- Retirar del horno y colocar rodajas de tomate fresco y hojas de albahaca fresca.
7- Servir la pizza capresse caliente.
De la cocina a la mesa
La pizza capresse es una opción ideal para quienes disfrutan de sabores frescos y simples. Esta receta toma la clásica combinación italiana de tomate, mozzarella y albahaca y la lleva a una versión de pizza casera muy sabrosa. La clave está en agregar el tomate fresco y la albahaca al final, para conservar su textura y aroma. Es una pizza liviana, perfecta para cualquier momento del día. Además, se puede acompañar con un chorrito de aceite de oliva o un toque de pimienta. ¡A disfrutar!