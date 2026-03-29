Pizza casera: una receta fácil para que te salga con la masa esponjosa

La pizza casera en Argentina tiene una identidad muy marcada. A diferencia de las versiones más finas italianas, la pizza local suele tener una masa más esponjosa, con buena cantidad de miga y una base que sostiene abundante queso y salsa. Lo importante de esta receta está en lograr una masa bien leudada, que crezca lo suficiente para quedar liviana pero con estructura. ¡Manos a la obra!