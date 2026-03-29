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Pizza casera: una receta fácil para que te salga con la masa esponjosa

Una receta paso a paso para que prepares tu propia pizza casera con la masa alta y el queso derretido.

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Receta para una pizza exquisita.

Receta para una pizza exquisita.

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La pizza casera en Argentina tiene una identidad muy marcada. A diferencia de las versiones más finas italianas, la pizza local suele tener una masa más esponjosa, con buena cantidad de miga y una base que sostiene abundante queso y salsa. Lo importante de esta receta está en lograr una masa bien leudada, que crezca lo suficiente para quedar liviana pero con estructura. ¡Manos a la obra!

Ingredientes

Para la masa

  • 500 g de harina 000
  • 10 g de sal
  • 10 g de azúcar
  • 10 g de levadura seca (o 25 g fresca)
  • 300 ml de agua tibia
  • 2 cucharadas de aceite

Para la cubierta

  • 200 g de salsa de tomate
  • 250 g de queso mozzarella
  • Orégano a gusto
  • Aceite de oliva a gusto
Receta de pizza, masa casera fácil y esponjosa
Una receta fácil para que prepares tu propia pizza.

Una receta fácil para que prepares tu propia pizza.

Paso a paso de la receta

  1. Disolver la levadura en el agua tibia junto con el azúcar. Dejar reposar unos minutos hasta que espume.
  2. En un bowl colocar la harina y la sal. Agregar la levadura activada y el aceite.
  3. Trabajar la masa durante unos 10 minutos hasta que esté lisa y elástica.
  4. Tapar y dejar reposar durante 1 hora o hasta que duplique su volumen.
  5. Desgasificar la masa y estirarla en una pizzera aceitada.
  6. Cocinar la masa sola durante 5 a 7 minutos en horno a 200 °C.
  7. Retirar del horno y distribuir la salsa de tomate.
  8. Agregar la mozzarella y espolvorear orégano.
  9. Volver al horno durante 10 a 15 minutos, hasta que el queso esté derretido y dorado.
  10. Retirar, agregar un hilo de aceite de oliva y servir caliente.

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