Pizza casera: una receta fácil para que te salga con la masa esponjosa
Una receta paso a paso para que prepares tu propia pizza casera con la masa alta y el queso derretido.
La pizza casera en Argentina tiene una identidad muy marcada. A diferencia de las versiones más finas italianas, la pizza local suele tener una masa más esponjosa, con buena cantidad de miga y una base que sostiene abundante queso y salsa. Lo importante de esta receta está en lograr una masa bien leudada, que crezca lo suficiente para quedar liviana pero con estructura. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
Para la masa
- 500 g de harina 000
- 10 g de sal
- 10 g de azúcar
- 10 g de levadura seca (o 25 g fresca)
- 300 ml de agua tibia
- 2 cucharadas de aceite
Para la cubierta
- 200 g de salsa de tomate
- 250 g de queso mozzarella
- Orégano a gusto
- Aceite de oliva a gusto
Paso a paso de la receta
- Disolver la levadura en el agua tibia junto con el azúcar. Dejar reposar unos minutos hasta que espume.
- En un bowl colocar la harina y la sal. Agregar la levadura activada y el aceite.
- Trabajar la masa durante unos 10 minutos hasta que esté lisa y elástica.
- Tapar y dejar reposar durante 1 hora o hasta que duplique su volumen.
- Desgasificar la masa y estirarla en una pizzera aceitada.
- Cocinar la masa sola durante 5 a 7 minutos en horno a 200 °C.
- Retirar del horno y distribuir la salsa de tomate.
- Agregar la mozzarella y espolvorear orégano.
- Volver al horno durante 10 a 15 minutos, hasta que el queso esté derretido y dorado.
- Retirar, agregar un hilo de aceite de oliva y servir caliente.