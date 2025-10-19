Cómo hacer una tarta de cebolla bien cremosa: receta fácil con paso a paso

No hay nada más reconfortante que el aroma de una rica tarta que sale del horno. Esa mezcla de manteca, masa y cebolla cocinándose despacio tiene algo de hogar e incluso algo de lujo. Esta receta de tarta de cebolla caramelizada con queso crema viene perfecto para cualquier almuerzo liviano o cena con amigos, y se prepara con ingredientes que casi siempre están en casa. Así que... ¡manos a la obra!