Cociná rosquitas azucaradas una receta con ingredientes simples y mucho sabor
Probá esta receta de rosquitas azucaradas fácil y rápida, con ingredientes simples que te permiten un resultado increíble en casa.
Las rosquitas azucaradas son un clásico de la repostería argentina, ideales para el desayuno, la merienda o un momento dulce a cualquier hora. Su textura esponjosa y su cobertura de azúcar las hacen irresistibles. Esta receta es fácil de preparar en casa y rinde varias unidades, perfectas para compartir con familia y amigos.
Ingredientes para una rosquitas perfectas
Rinde 20 rosquitas medianas
- Harina 0000, 500 g.
- Azúcar, 100 g (más extra para espolvorear).
- Manteca, 100 g.
- Leche, 200 ml.
- Huevos, 2.
- Levadura fresca, 25 g.
- Esencia de vainilla, 1 cdita.
- Pizca de sal.
- Aceite para freír.
Paso a paso ¡muy fácil!
Disolvé la levadura en la leche tibia con una cucharadita de azúcar y dejá reposar 10 minutos.
En un bol grande, mezclá la harina con el resto del azúcar y la pizca de sal.
Sumá la manteca derretida, los huevos y la esencia de vainilla. Agregá la leche con levadura y amasá hasta obtener una masa suave y elástica.
Cubrí la masa con un paño y dejá levar por 1 hora o hasta que doble su tamaño.
Estirá la masa sobre la mesada enharinada y cortá las rosquitas con cortante o formando anillos a mano.
Calentá aceite en una sartén profunda y freí las rosquitas a fuego medio, dorándolas por ambos lados.
Retirá y colocá sobre papel absorbente. Espolvoreá con azúcar mientras aún están calientes.
Las rosquitas azucaradas son un clásico dulce que nunca pasa de moda en Argentina. Se conservan en un recipiente hermético por 2–3 días, aunque se disfrutan mejor recién hechas. Podés variar la cobertura usando azúcar con canela o sumergiéndolas en chocolate derretido para una versión más golosa. Además, la masa admite rellenos con dulce de leche o crema pastelera para una sorpresa extra. ¡Disfrutálas una a una!.