Cociná rosquitas azucaradas una receta con ingredientes simples y mucho sabor

La receta de rosquitas azucaradas se puede adaptar al horno en lugar de freír, logrando una versión más ligera pero igual de deliciosa.

Disolvé la levadura en la leche tibia con una cucharadita de azúcar y dejá reposar 10 minutos.

En un bol grande, mezclá la harina con el resto del azúcar y la pizca de sal.

Sumá la manteca derretida, los huevos y la esencia de vainilla. Agregá la leche con levadura y amasá hasta obtener una masa suave y elástica.

Cubrí la masa con un paño y dejá levar por 1 hora o hasta que doble su tamaño.

Estirá la masa sobre la mesada enharinada y cortá las rosquitas con cortante o formando anillos a mano.

Calentá aceite en una sartén profunda y freí las rosquitas a fuego medio, dorándolas por ambos lados.