Descubrí con esta receta cómo hacer barra de chocolate rellena de coco casera y fácil

Animate a preparar con esta receta una barra de chocolate rellena de coco y deleitá a todos con un dulce que combina chocolate intenso y coco suave.

Candela Spann

Probá esta receta de barra de chocolate rellena de coco y sorprendé a todos.

Shutterstock

Esta receta de barra de chocolate rellena de coco combina el dulzor del chocolate con la suavidad del coco rallado. Ideal para meriendas, postres o regalos caseros, es fácil de preparar y rendidora. Cada bocado ofrece el contraste perfecto entre chocolate crocante y relleno cremoso, conquistando a grandes y chicos por igual.

Ingredientes para estas barras de chocolate

Rinde 8 barras medianas

  • Chocolate semiamargo o con leche, 300 g.
  • Coco rallado, 150 g.
  • Leche condensada, 100 g.
  • Manteca, 50 g.
  • Esencia de vainilla, 1 cdita.
  • Pizca de sal.
Estas barras son un sueño
La receta de barra de chocolate rellena de coco se inspiró en los clásicos dulces de confitería argentina, combinando chocolate y coco en un bocado irresistible.

‍ Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Derretí 200 g de chocolate a baño María o en microondas, mezclando hasta que quede liso.

  2. Forrá un molde rectangular con papel manteca y volcá el chocolate derretido, cubriendo bien el fondo y los bordes. Llevá al freezer por 10 minutos.

  3. En un bol, mezclá el coco rallado con la leche condensada, la manteca derretida, la esencia de vainilla y la pizca de sal hasta formar un relleno homogéneo.

  4. Sacá el molde del freezer y volcá la mezcla de coco sobre el chocolate, nivelando con una espátula.

  5. Derretí los 100 g de chocolate restantes y cubrí el relleno de coco con él, alisando la superficie.

  6. Llevá nuevamente al freezer por 15–20 minutos o hasta que el chocolate esté firme.

  7. Cortá en barras del tamaño deseado y guardá en la heladera hasta servir.

Con un relleno cremoso que combina a la perfección con el chocolate
La receta de barra de chocolate rellena de coco se puede congelar y conservar por varias semanas, perfecta para preparar con anticipación.

La barra de chocolate rellena de coco es un clásico dulce casero, inspirado en confiterías argentinas. Se conserva en la heladera hasta 7 días y también puede congelarse. Podés variar el chocolate, usar blanco o semi-amargo, o agregar nueces al relleno para un toque extra. Son ideales para regalar o disfrutar como postre de tarde. ¡Y a disfrutar!.

