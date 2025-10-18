Descubrí con esta receta cómo hacer barra de chocolate rellena de coco casera y fácil
Animate a preparar con esta receta una barra de chocolate rellena de coco y deleitá a todos con un dulce que combina chocolate intenso y coco suave.
Esta receta de barra de chocolate rellena de coco combina el dulzor del chocolate con la suavidad del coco rallado. Ideal para meriendas, postres o regalos caseros, es fácil de preparar y rendidora. Cada bocado ofrece el contraste perfecto entre chocolate crocante y relleno cremoso, conquistando a grandes y chicos por igual.
Ingredientes para estas barras de chocolate
Rinde 8 barras medianas
- Chocolate semiamargo o con leche, 300 g.
- Coco rallado, 150 g.
- Leche condensada, 100 g.
- Manteca, 50 g.
- Esencia de vainilla, 1 cdita.
- Pizca de sal.
Paso a paso ¡muy fácil!
Derretí 200 g de chocolate a baño María o en microondas, mezclando hasta que quede liso.
Forrá un molde rectangular con papel manteca y volcá el chocolate derretido, cubriendo bien el fondo y los bordes. Llevá al freezer por 10 minutos.
En un bol, mezclá el coco rallado con la leche condensada, la manteca derretida, la esencia de vainilla y la pizca de sal hasta formar un relleno homogéneo.
Sacá el molde del freezer y volcá la mezcla de coco sobre el chocolate, nivelando con una espátula.
Derretí los 100 g de chocolate restantes y cubrí el relleno de coco con él, alisando la superficie.
Llevá nuevamente al freezer por 15–20 minutos o hasta que el chocolate esté firme.
Cortá en barras del tamaño deseado y guardá en la heladera hasta servir.
La barra de chocolate rellena de coco es un clásico dulce casero, inspirado en confiterías argentinas. Se conserva en la heladera hasta 7 días y también puede congelarse. Podés variar el chocolate, usar blanco o semi-amargo, o agregar nueces al relleno para un toque extra. Son ideales para regalar o disfrutar como postre de tarde. ¡Y a disfrutar!.