Descubrí con esta receta cómo hacer barra de chocolate rellena de coco casera y fácil

La receta de barra de chocolate rellena de coco se inspiró en los clásicos dulces de confitería argentina, combinando chocolate y coco en un bocado irresistible.

Estas barras son un sueño

Derretí 200 g de chocolate a baño María o en microondas, mezclando hasta que quede liso.

Forrá un molde rectangular con papel manteca y volcá el chocolate derretido, cubriendo bien el fondo y los bordes. Llevá al freezer por 10 minutos.

En un bol, mezclá el coco rallado con la leche condensada, la manteca derretida, la esencia de vainilla y la pizca de sal hasta formar un relleno homogéneo.

Sacá el molde del freezer y volcá la mezcla de coco sobre el chocolate, nivelando con una espátula.

Derretí los 100 g de chocolate restantes y cubrí el relleno de coco con él, alisando la superficie.

Llevá nuevamente al freezer por 15–20 minutos o hasta que el chocolate esté firme.