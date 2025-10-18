Presenta:

Prepará la receta de brownie con helado más deliciosa y tentadora

Lográ un brownie con helado húmedo y sabroso que se derrite con cada cucharada. Una receta rápida y deliciosa para compartir.

Candela Spann

Disfrutá la receta de brownie con helado más fácil y rica del mundo.

Esta receta de brownie con helado combina lo mejor del chocolate intenso y la frescura cremosa del helado. Ideal para postres rápidos, meriendas o cenas especiales, es fácil de preparar y siempre sorprende. Cada bocado ofrece el contraste perfecto entre brownie caliente y helado frío, conquistando a grandes y chicos por igual.

Ingredientes para un brownie explosivo

Rinde 6 porciones

Para el brownie

  • Chocolate semiamargo, 150 g.
  • Manteca, 100 g.
  • Azúcar, 1 taza.
  • Huevos, 2.
  • Harina 0000, ¾ taza.
  • Cacao amargo, 2 cdas.
  • Esencia de vainilla, 1 cdita.
  • Pizca de sal.

Para servir

  • Helado de crema o tu sabor favorito, 500 ml.
  • Salsa de chocolate o caramelo, opcional.
Un postre irresistible

‍ Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá un molde cuadrado.

  2. Derretí el chocolate con la manteca a baño María o en microondas, mezclando bien.

  3. Agregá el azúcar y mezclá hasta integrar.

  4. Sumá los huevos de a uno y la esencia de vainilla, batiendo suavemente.

  5. Incorporá la harina, el cacao y la pizca de sal, mezclando con espátula hasta que no queden grumos.

  6. Verté la mezcla en el molde y horneá por 20–25 minutos, cuidando que quede húmedo por dentro.

  7. Dejá enfriar un poco antes de cortar en porciones.

  8. Serví cada porción con helado a elección y opcionalmente con salsa de chocolate o caramelo.

El brownie con helado es un clásico postre que combina temperaturas y texturas: el calor del chocolate y el frío del helado generan un contraste único. Podés preparar el brownie con anticipación y guardarlo en la heladera hasta 3 días, mientras que el helado se agrega al momento de servir. Una variante deliciosa es agregar nueces, chips de chocolate o frutas rojas sobre el helado para un toque extra de sabor. ¡Y listo el postre!.

