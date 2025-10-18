Prepará la receta de brownie con helado más deliciosa y tentadora
Lográ un brownie con helado húmedo y sabroso que se derrite con cada cucharada. Una receta rápida y deliciosa para compartir.
Esta receta de brownie con helado combina lo mejor del chocolate intenso y la frescura cremosa del helado. Ideal para postres rápidos, meriendas o cenas especiales, es fácil de preparar y siempre sorprende. Cada bocado ofrece el contraste perfecto entre brownie caliente y helado frío, conquistando a grandes y chicos por igual.
Ingredientes para un brownie explosivo
Rinde 6 porciones
Para el brownie
- Chocolate semiamargo, 150 g.
- Manteca, 100 g.
- Azúcar, 1 taza.
- Huevos, 2.
- Harina 0000, ¾ taza.
- Cacao amargo, 2 cdas.
- Esencia de vainilla, 1 cdita.
- Pizca de sal.
Para servir
- Helado de crema o tu sabor favorito, 500 ml.
- Salsa de chocolate o caramelo, opcional.
Paso a paso ¡muy fácil!
Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá un molde cuadrado.
Derretí el chocolate con la manteca a baño María o en microondas, mezclando bien.
Agregá el azúcar y mezclá hasta integrar.
Sumá los huevos de a uno y la esencia de vainilla, batiendo suavemente.
Incorporá la harina, el cacao y la pizca de sal, mezclando con espátula hasta que no queden grumos.
Verté la mezcla en el molde y horneá por 20–25 minutos, cuidando que quede húmedo por dentro.
Dejá enfriar un poco antes de cortar en porciones.
Serví cada porción con helado a elección y opcionalmente con salsa de chocolate o caramelo.
El brownie con helado es un clásico postre que combina temperaturas y texturas: el calor del chocolate y el frío del helado generan un contraste único. Podés preparar el brownie con anticipación y guardarlo en la heladera hasta 3 días, mientras que el helado se agrega al momento de servir. Una variante deliciosa es agregar nueces, chips de chocolate o frutas rojas sobre el helado para un toque extra de sabor. ¡Y listo el postre!.