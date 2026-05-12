Receta de trenza dulce de hojaldre: un clásico de Aragón
Receta de trenza de Almudévar, un dulce aragonés crujiente y delicioso, perfecto para meriendas y celebraciones especiales.
La receta de trenza de Almudévar es uno de los dulces más emblemáticos de Aragón. Elaborada con masa hojaldrada y un relleno de frutos secos, pasas y azúcar, destaca por su textura crujiente y su sabor irresistible. Es perfecta para compartir en celebraciones, desayunos o meriendas con un toque tradicional español.
Rinde: 6 porciones
Ingredientes
- 2 láminas de hojaldre
- 100 g de nueces troceadas
- 50 g de pasas
- 50 g de almendras laminadas
- 80 g de azúcar moreno
- 50 g de mantequilla derretida
- 1 huevo para pincelar
- Azúcar glas para decorar
Paso a paso para crear una trenza de Almudévar deliciosa
- Precalienta el horno a 180 °C.
- Extiende una lámina de hojaldre sobre una bandeja con papel vegetal.
- Mezcla las nueces, las pasas, las almendras y el azúcar moreno.
- Reparte el relleno sobre el hojaldre dejando libres los bordes.
- Cubre con la otra lámina de hojaldre y sella los extremos.
- Realiza cortes longitudinales y forma la trenza cuidadosamente.
- Pincela con huevo batido y añade un poco de azúcar por encima.
- Hornea durante 25–30 minutos hasta que esté dorada y crujiente.
- Deja enfriar y espolvorea azúcar glass antes de servir.
De la cocina a tu mesa
La trenza de Almudévar es una auténtica joya de la repostería aragonesa, reconocida por su combinación de hojaldre crujiente y relleno dulce de frutos secos. Su elaboración casera permite disfrutar de un postre elegante y lleno de sabor, perfecto tanto para ocasiones especiales como para una merienda diferente. Además, su aroma durante el horneado convierte cualquier cocina en un espacio acogedor y tradicional. Esta receta admite pequeñas variaciones, incorporando ingredientes como miel o frutas confitadas para personalizarla al gusto. Servida recién hecha o a temperatura ambiente, mantiene una textura deliciosa y un equilibrio perfecto entre dulzor y ligereza. Sin duda, es una delicia tradicional española que siempre sorprende y conquista a quienes la prueban. ¡Un manjar!.