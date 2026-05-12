Receta de trenza dulce de hojaldre: un clásico de Aragón

La receta de trenza de Almudévar es uno de los dulces más emblemáticos de Aragón. Elaborada con masa hojaldrada y un relleno de frutos secos , pasas y azúcar , destaca por su textura crujiente y su sabor irresistible. Es perfecta para compartir en celebraciones, desayunos o meriendas con un toque tradicional español.

Ingredientes

2 láminas de hojaldre

100 g de nueces troceadas

50 g de pasas

50 g de almendras laminadas

80 g de azúcar moreno

50 g de mantequilla derretida

1 huevo para pincelar

Azúcar glas para decorar

Paso a paso para crear una trenza de Almudévar deliciosa

Precalienta el horno a 180 °C.

Extiende una lámina de hojaldre sobre una bandeja con papel vegetal.

sobre una bandeja con papel vegetal. Mezcla las nueces , las pasas , las almendras y el azúcar moreno .

, las , las y el . Reparte el relleno sobre el hojaldre dejando libres los bordes.

dejando libres los bordes. Cubre con la otra lámina de hojaldre y sella los extremos.

y sella los extremos. Realiza cortes longitudinales y forma la trenza cuidadosamente.

Pincela con huevo batido y añade un poco de azúcar por encima.

por encima. Hornea durante 25–30 minutos hasta que esté dorada y crujiente.

Deja enfriar y espolvorea azúcar glass antes de servir.

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De la cocina a tu mesa

La trenza de Almudévar es una auténtica joya de la repostería aragonesa, reconocida por su combinación de hojaldre crujiente y relleno dulce de frutos secos. Su elaboración casera permite disfrutar de un postre elegante y lleno de sabor, perfecto tanto para ocasiones especiales como para una merienda diferente. Además, su aroma durante el horneado convierte cualquier cocina en un espacio acogedor y tradicional. Esta receta admite pequeñas variaciones, incorporando ingredientes como miel o frutas confitadas para personalizarla al gusto. Servida recién hecha o a temperatura ambiente, mantiene una textura deliciosa y un equilibrio perfecto entre dulzor y ligereza. Sin duda, es una delicia tradicional española que siempre sorprende y conquista a quienes la prueban. ¡Un manjar!.