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Receta de trenza dulce de hojaldre: un clásico de Aragón

Receta de trenza de Almudévar, un dulce aragonés crujiente y delicioso, perfecto para meriendas y celebraciones especiales.

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Esta receta es un placer

Esta receta es un placer

Imagen creada por IA - MDZ

La receta de trenza de Almudévar es uno de los dulces más emblemáticos de Aragón. Elaborada con masa hojaldrada y un relleno de frutos secos, pasas y azúcar, destaca por su textura crujiente y su sabor irresistible. Es perfecta para compartir en celebraciones, desayunos o meriendas con un toque tradicional español.

Con esta receta se te hará agua la boca
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Con esta receta se te hará agua la boca

Rinde: 6 porciones

Ingredientes

  • 2 láminas de hojaldre
  • 100 g de nueces troceadas
  • 50 g de pasas
  • 50 g de almendras laminadas
  • 80 g de azúcar moreno
  • 50 g de mantequilla derretida
  • 1 huevo para pincelar
  • Azúcar glas para decorar

Paso a paso para crear una trenza de Almudévar deliciosa

  • Precalienta el horno a 180 °C.
  • Extiende una lámina de hojaldre sobre una bandeja con papel vegetal.
  • Mezcla las nueces, las pasas, las almendras y el azúcar moreno.
  • Reparte el relleno sobre el hojaldre dejando libres los bordes.
  • Cubre con la otra lámina de hojaldre y sella los extremos.
  • Realiza cortes longitudinales y forma la trenza cuidadosamente.
  • Pincela con huevo batido y añade un poco de azúcar por encima.
  • Hornea durante 25–30 minutos hasta que esté dorada y crujiente.
  • Deja enfriar y espolvorea azúcar glass antes de servir.

Esta receta española es increíble
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Esta receta española es increíble

De la cocina a tu mesa

La trenza de Almudévar es una auténtica joya de la repostería aragonesa, reconocida por su combinación de hojaldre crujiente y relleno dulce de frutos secos. Su elaboración casera permite disfrutar de un postre elegante y lleno de sabor, perfecto tanto para ocasiones especiales como para una merienda diferente. Además, su aroma durante el horneado convierte cualquier cocina en un espacio acogedor y tradicional. Esta receta admite pequeñas variaciones, incorporando ingredientes como miel o frutas confitadas para personalizarla al gusto. Servida recién hecha o a temperatura ambiente, mantiene una textura deliciosa y un equilibrio perfecto entre dulzor y ligereza. Sin duda, es una delicia tradicional española que siempre sorprende y conquista a quienes la prueban. ¡Un manjar!.

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