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Torrijas con miel estilo tradicional: receta que nunca falla

Dulces, doradas y llenas de tradición: esta receta de torrijas con miel es perfecta para disfrutar un clásico casero, fácil y absolutamente irresistible.

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Torrijas con miel fáciles: receta rápida y espectacular

Torrijas con miel fáciles: receta rápida y espectacular

Imagen creada por IA - MDZ

Esta receta de torrijas con miel es un clásico de la cocina española, especialmente popular en Semana Santa. Su textura jugosa por dentro y ligeramente crujiente por fuera, junto con el toque dulce de la miel, las convierte en un postre casero irresistible y lleno de tradición.

Receta con pasos simples
Antiguamente, la receta de torrijas se consideraba energética y se daba a mujeres tras el parto.

Antiguamente, la receta de torrijas se consideraba energética y se daba a mujeres tras el parto.

Rinde: 6 porciones

Ingredientes

  • 1 barra de pan del día anterior.
  • 500 mililitros de leche.
  • 100 gramos de azúcar.
  • 2 huevos.
  • 1 rama de canela.
  • 1 piel de limón.
  • 150 gramos de miel.
  • 100 mililitros de agua.
  • Aceite de oliva para freír.

Paso a paso para crear unas torrijas con miel caseras deliciosas

1- Cortar el pan en rebanadas gruesas.

2- Calentar la leche con el azúcar, la canela y la piel de limón.

3- Dejar templar y retirar la canela y la piel.

4- Empapar las rebanadas de pan en la leche.

5- Batir los huevos y pasar las torrijas por ellos.

6- Freír en aceite de oliva caliente hasta que estén doradas.

7- Retirar y colocar sobre papel absorbente.

8- Calentar la miel con el agua para hacer un almíbar ligero.

9- Bañar las torrijas con la mezcla de miel.

10- Servir templadas o frías.

Una tradición que siempre sale bien
Las torrijas nacieron como una receta de aprovechamiento del pan duro.

Las torrijas nacieron como una receta de aprovechamiento del pan duro.

De la cocina a la mesa

Las torrijas con miel son uno de los postres más emblemáticos de la gastronomía española. Esta receta destaca por su sencillez y por transformar ingredientes básicos en un dulce lleno de sabor. La combinación del pan empapado, la fritura y el baño de miel crea una textura única y deliciosa. Son perfectas para compartir en familia o disfrutar en cualquier momento del día. Además, se conservan bien durante varios días en la nevera, ganando incluso más sabor con el reposo. ¡No pasan de moda!.

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