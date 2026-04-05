Torrijas con miel estilo tradicional: receta que nunca falla
Dulces, doradas y llenas de tradición: esta receta de torrijas con miel es perfecta para disfrutar un clásico casero, fácil y absolutamente irresistible.
Esta receta de torrijas con miel es un clásico de la cocina española, especialmente popular en Semana Santa. Su textura jugosa por dentro y ligeramente crujiente por fuera, junto con el toque dulce de la miel, las convierte en un postre casero irresistible y lleno de tradición.
Rinde: 6 porciones
Ingredientes
- 1 barra de pan del día anterior.
- 500 mililitros de leche.
- 100 gramos de azúcar.
- 2 huevos.
- 1 rama de canela.
- 1 piel de limón.
- 150 gramos de miel.
- 100 mililitros de agua.
- Aceite de oliva para freír.
Paso a paso para crear unas torrijas con miel caseras deliciosas
1- Cortar el pan en rebanadas gruesas.
2- Calentar la leche con el azúcar, la canela y la piel de limón.
3- Dejar templar y retirar la canela y la piel.
4- Empapar las rebanadas de pan en la leche.
5- Batir los huevos y pasar las torrijas por ellos.
6- Freír en aceite de oliva caliente hasta que estén doradas.
7- Retirar y colocar sobre papel absorbente.
8- Calentar la miel con el agua para hacer un almíbar ligero.
9- Bañar las torrijas con la mezcla de miel.
10- Servir templadas o frías.
De la cocina a la mesa
Las torrijas con miel son uno de los postres más emblemáticos de la gastronomía española. Esta receta destaca por su sencillez y por transformar ingredientes básicos en un dulce lleno de sabor. La combinación del pan empapado, la fritura y el baño de miel crea una textura única y deliciosa. Son perfectas para compartir en familia o disfrutar en cualquier momento del día. Además, se conservan bien durante varios días en la nevera, ganando incluso más sabor con el reposo. ¡No pasan de moda!.