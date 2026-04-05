Torrijas con miel estilo tradicional: receta que nunca falla

Esta receta de torrijas con miel es un clásico de la cocina española, especialmente popular en Semana Santa. Su textura jugosa por dentro y ligeramente crujiente por fuera, junto con el toque dulce de la miel , las convierte en un postre casero irresistible y lleno de tradición.

Antiguamente, la receta de torrijas se consideraba energética y se daba a mujeres tras el parto.

2- Calentar la leche con el azúcar , la canela y la piel de limón .

3- Dejar templar y retirar la canela y la piel .

4- Empapar las rebanadas de pan en la leche.

5- Batir los huevos y pasar las torrijas por ellos.

6- Freír en aceite de oliva caliente hasta que estén doradas.

7- Retirar y colocar sobre papel absorbente.

8- Calentar la miel con el agua para hacer un almíbar ligero.

9- Bañar las torrijas con la mezcla de miel.

10- Servir templadas o frías.

Una tradición que siempre sale bien Las torrijas nacieron como una receta de aprovechamiento del pan duro. Hogarmanía

De la cocina a la mesa

Las torrijas con miel son uno de los postres más emblemáticos de la gastronomía española. Esta receta destaca por su sencillez y por transformar ingredientes básicos en un dulce lleno de sabor. La combinación del pan empapado, la fritura y el baño de miel crea una textura única y deliciosa. Son perfectas para compartir en familia o disfrutar en cualquier momento del día. Además, se conservan bien durante varios días en la nevera, ganando incluso más sabor con el reposo. ¡No pasan de moda!.