Receta de magdalenas caseras españolas: ¡esponjosas y aromáticas!

La receta de magdalenas caseras españolas es un clásico imprescindible de la repostería tradicional. Su textura esponjosa, su aroma a limón y su característico copete las convierten en una opción perfecta para desayunos y meriendas. Además, son fáciles de preparar y resultan ideales para disfrutar de un dulce auténtico y casero.

Rinde: 12 magdalenas

Ingredientes

3 huevos

200 g de azúcar

200 ml de aceite de girasol

200 g de harina de trigo

1 sobre de levadura química

50 ml de leche

Ralladura de 1 limón

1 pizca de sal

Azúcar extra para espolvorear

Paso a paso para crear unas magdalenas caseras españolas deliciosas

Precalienta el horno a 220 °C.

Bate los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa.

con el hasta obtener una mezcla espumosa. Añade el aceite poco a poco mientras continúas batiendo.

poco a poco mientras continúas batiendo. Incorpora la leche y la ralladura de limón .

y la ralladura de . Tamiza la harina con la levadura y la sal .

con la y la . Añade los ingredientes secos a la mezcla y remueve suavemente.

Reparte la masa en moldes para magdalenas , llenándolos hasta tres cuartas partes.

en moldes para , llenándolos hasta tres cuartas partes. Espolvorea azúcar por encima.

por encima. Hornea durante 15–18 minutos hasta que estén doradas y hayan subido.

Deja enfriar antes de servir.

Una receta para que tus magdalenas queden de película Una receta para que tus magdalenas queden de película Imagen creada por IA - MDZ

De la cocina a tu mesa

Las magdalenas caseras españolas son una muestra perfecta de cómo ingredientes sencillos pueden transformarse en un dulce delicioso y lleno de tradición. Su textura suave y esponjosa, junto con el aroma cítrico del limón, las convierten en una opción ideal para acompañar café, leche o chocolate caliente. Además, prepararlas en casa permite disfrutar de un sabor auténtico y controlar la calidad de los ingredientes. Son perfectas tanto para desayunos como para meriendas y se conservan muy bien durante varios días en un recipiente hermético. Esta receta es fácil de elaborar y resulta ideal incluso para quienes tienen poca experiencia en repostería. Sin duda, unas magdalenas caseras siempre aportan un toque acogedor y tradicional a cualquier mesa. ¡Y a disfrutar!.