Receta de magdalenas caseras españolas: ¡esponjosas y aromáticas!
Receta de magdalenas caseras españolas, esponjosas y aromáticas, perfectas para desayunos y meriendas tradicionales en familia.
La receta de magdalenas caseras españolas es un clásico imprescindible de la repostería tradicional. Su textura esponjosa, su aroma a limón y su característico copete las convierten en una opción perfecta para desayunos y meriendas. Además, son fáciles de preparar y resultan ideales para disfrutar de un dulce auténtico y casero.
Rinde: 12 magdalenas
Ingredientes
- 3 huevos
- 200 g de azúcar
- 200 ml de aceite de girasol
- 200 g de harina de trigo
- 1 sobre de levadura química
- 50 ml de leche
- Ralladura de 1 limón
- 1 pizca de sal
- Azúcar extra para espolvorear
Paso a paso para crear unas magdalenas caseras españolas deliciosas
- Precalienta el horno a 220 °C.
- Bate los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa.
- Añade el aceite poco a poco mientras continúas batiendo.
- Incorpora la leche y la ralladura de limón.
- Tamiza la harina con la levadura y la sal.
- Añade los ingredientes secos a la mezcla y remueve suavemente.
- Reparte la masa en moldes para magdalenas, llenándolos hasta tres cuartas partes.
- Espolvorea azúcar por encima.
- Hornea durante 15–18 minutos hasta que estén doradas y hayan subido.
- Deja enfriar antes de servir.
De la cocina a tu mesa
Las magdalenas caseras españolas son una muestra perfecta de cómo ingredientes sencillos pueden transformarse en un dulce delicioso y lleno de tradición. Su textura suave y esponjosa, junto con el aroma cítrico del limón, las convierten en una opción ideal para acompañar café, leche o chocolate caliente. Además, prepararlas en casa permite disfrutar de un sabor auténtico y controlar la calidad de los ingredientes. Son perfectas tanto para desayunos como para meriendas y se conservan muy bien durante varios días en un recipiente hermético. Esta receta es fácil de elaborar y resulta ideal incluso para quienes tienen poca experiencia en repostería. Sin duda, unas magdalenas caseras siempre aportan un toque acogedor y tradicional a cualquier mesa. ¡Y a disfrutar!.