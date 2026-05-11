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Receta de magdalenas caseras españolas: ¡esponjosas y aromáticas!

Receta de magdalenas caseras españolas, esponjosas y aromáticas, perfectas para desayunos y meriendas tradicionales en familia.

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Receta ideal para que tus meriendas sean inolvidables

Receta ideal para que tus meriendas sean inolvidables

Imagen creada por IA - MDZ

La receta de magdalenas caseras españolas es un clásico imprescindible de la repostería tradicional. Su textura esponjosa, su aroma a limón y su característico copete las convierten en una opción perfecta para desayunos y meriendas. Además, son fáciles de preparar y resultan ideales para disfrutar de un dulce auténtico y casero.

Con esta receta logra esa esponjosidad deseada
Con esta receta logra esa esponjosidad deseada

Con esta receta logra esa esponjosidad deseada

Rinde: 12 magdalenas

Ingredientes

  • 3 huevos
  • 200 g de azúcar
  • 200 ml de aceite de girasol
  • 200 g de harina de trigo
  • 1 sobre de levadura química
  • 50 ml de leche
  • Ralladura de 1 limón
  • 1 pizca de sal
  • Azúcar extra para espolvorear

Paso a paso para crear unas magdalenas caseras españolas deliciosas

  • Precalienta el horno a 220 °C.
  • Bate los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa.
  • Añade el aceite poco a poco mientras continúas batiendo.
  • Incorpora la leche y la ralladura de limón.
  • Tamiza la harina con la levadura y la sal.
  • Añade los ingredientes secos a la mezcla y remueve suavemente.
  • Reparte la masa en moldes para magdalenas, llenándolos hasta tres cuartas partes.
  • Espolvorea azúcar por encima.
  • Hornea durante 15–18 minutos hasta que estén doradas y hayan subido.
  • Deja enfriar antes de servir.

Una receta para que tus magdalenas queden de película
Una receta para que tus magdalenas queden de pel&iacute;cula

Una receta para que tus magdalenas queden de película

De la cocina a tu mesa

Las magdalenas caseras españolas son una muestra perfecta de cómo ingredientes sencillos pueden transformarse en un dulce delicioso y lleno de tradición. Su textura suave y esponjosa, junto con el aroma cítrico del limón, las convierten en una opción ideal para acompañar café, leche o chocolate caliente. Además, prepararlas en casa permite disfrutar de un sabor auténtico y controlar la calidad de los ingredientes. Son perfectas tanto para desayunos como para meriendas y se conservan muy bien durante varios días en un recipiente hermético. Esta receta es fácil de elaborar y resulta ideal incluso para quienes tienen poca experiencia en repostería. Sin duda, unas magdalenas caseras siempre aportan un toque acogedor y tradicional a cualquier mesa. ¡Y a disfrutar!.

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