Receta con secretos y tips para lograr una crema pastelera perfecta

Esta receta de crema pastelera es ideal para quienes buscan una preparación clásica, suave y muy versátil. Su textura cremosa y sabor delicado la convierten en el relleno perfecto para tortas , facturas y tartas . Es una preparación fácil y fundamental en la pastelería casera. ¡Manos a la obra!.

Todos los secretos en esta receta para una crema pastelera perfecta

Todos los secretos en esta receta para una crema pastelera perfecta

Ingredientes (rinde 500 gramos aprox.)

Leche — 500 mililitros

Yemas — 4 unidades

Azúcar — 120 gramos

Almidón de maíz — 40 gramos

Esencia de vainilla — 5 gramos

Paso a paso para crear crema pastelera deliciosa

1- Calentar la leche junto con la esencia de vainilla sin que hierva.

2- Mezclar las yemas con el azúcar y la almidón de maíz.

3- Incorporar lentamente la leche caliente mientras se mezcla.

4- Llevar nuevamente al fuego bajo.

5- Cocinar revolviendo constantemente hasta que espese la crema pastelera.

6- Retirar del fuego y dejar enfriar cubierta con film en contacto.

Esta receta logra la consistencia justa Esta receta logra la consistencia justa Imagen creada por IA - MDZ

De la cocina a la mesa

La crema pastelera es una de las preparaciones básicas más importantes de la repostería. Esta receta logra una textura suave, cremosa y perfecta para rellenos y decoraciones. Es ideal para usar en facturas, tartas, tortas, profiteroles o simplemente disfrutar sola. Además, se prepara con ingredientes simples y en pocos pasos. Su sabor delicado a vainilla combina perfectamente con frutas, chocolates y masas dulces. Esta crema casera es práctica, versátil y esencial para quienes disfrutan de la pastelería hecha en casa. ¡A disfrutar!.