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Receta con secretos y tips para lograr una crema pastelera perfecta

La receta clave para una crema pastelera ideal: consejos de expertos para un resultado profesional en casa.

Candela Spann

La receta perfecta de crema pastelera para tus rellenos

La receta perfecta de crema pastelera para tus rellenos

Imagen creada por IA - MDZ

Esta receta de crema pastelera es ideal para quienes buscan una preparación clásica, suave y muy versátil. Su textura cremosa y sabor delicado la convierten en el relleno perfecto para tortas, facturas y tartas. Es una preparación fácil y fundamental en la pastelería casera. ¡Manos a la obra!.

Todos los secretos en esta receta para una crema pastelera perfecta
Todos los secretos en esta receta para una crema pastelera perfecta

Todos los secretos en esta receta para una crema pastelera perfecta

Ingredientes (rinde 500 gramos aprox.)

  • Leche — 500 mililitros
  • Yemas — 4 unidades
  • Azúcar — 120 gramos
  • Almidón de maíz — 40 gramos
  • Esencia de vainilla — 5 gramos

Paso a paso para crear crema pastelera deliciosa

1- Calentar la leche junto con la esencia de vainilla sin que hierva.

2- Mezclar las yemas con el azúcar y la almidón de maíz.

3- Incorporar lentamente la leche caliente mientras se mezcla.

4- Llevar nuevamente al fuego bajo.

5- Cocinar revolviendo constantemente hasta que espese la crema pastelera.

6- Retirar del fuego y dejar enfriar cubierta con film en contacto.

Esta receta logra la consistencia justa
Esta receta logra la consistencia justa

Esta receta logra la consistencia justa

De la cocina a la mesa

La crema pastelera es una de las preparaciones básicas más importantes de la repostería. Esta receta logra una textura suave, cremosa y perfecta para rellenos y decoraciones. Es ideal para usar en facturas, tartas, tortas, profiteroles o simplemente disfrutar sola. Además, se prepara con ingredientes simples y en pocos pasos. Su sabor delicado a vainilla combina perfectamente con frutas, chocolates y masas dulces. Esta crema casera es práctica, versátil y esencial para quienes disfrutan de la pastelería hecha en casa. ¡A disfrutar!.

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