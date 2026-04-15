Prepará esta receta imbatible de palmeritas de hojaldre caseras ¡las mejores!

Esta receta de palmeritas de hojaldre caseras es ideal para quienes quieren lograr facturas crocantes desde cero . Preparar la masa de hojaldre en casa permite un resultado más artesanal, con capas aireadas y un sabor único. Es una delicia rendidora y perfecta para acompañar el mate. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (rinde 20 palmeritas)

Harina de trigo — 500 gramos

Agua fría — 250 mililitros

Sal — 5 gramos

Manteca fría — 300 gramos

Azúcar — 200 gramos

Paso a paso para crear palmeritas de hojaldre caseras deliciosas

1- Mezclar la harina de trigo, el agua fría y la sal hasta formar una masa básica.

2- Estirar la masa y colocar la manteca fría en el centro.

3- Cerrar la masa envolviendo la manteca y estirar con palo.

4- Realizar pliegues (vueltas) y llevar a frío durante 20 minutos. Repetir este proceso al menos 3 veces.

5- Estirar la masa final y espolvorear con azúcar.

6- Doblar los extremos hacia el centro formando capas.

7- Cortar en rodajas y colocar en una placa para horno.

8- Espolvorear más azúcar por encima.

9- Hornear a 200 °C durante 15 a 20 minutos hasta que las palmeritas estén doradas y caramelizadas.

Palmeritas de hojaldre caseras faciles Palmeritas de hojaldre caseras faciles ¡nuestra receta imbatible! Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las palmeritas de hojaldre caseras son una delicia clásica que vale la pena hacer desde cero. Esta receta permite lograr capas crocantes y aireadas gracias al proceso de pliegues con manteca. Aunque requiere algo de tiempo, el resultado es muy superior al de una masa comprada. El azúcar se carameliza durante la cocción, creando ese sabor característico que las hace irresistibles. Son ideales para acompañar el mate, el café o compartir en una merienda. Estas palmeritas caseras combinan textura, sabor y un toque artesanal único. ¡A disfrutar!