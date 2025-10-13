Receta de tarta de choclo al estilo casero, perfecta para toda la familia
Tarta de choclo casera: una receta simple y económica, con sabor a hogar y una textura cremosa que conquista a todos.
La receta de tarta de choclo es un clásico de la cocina argentina, ideal para almuerzos o cenas livianas. Cremosa, doradita y llena de sabor, combina la dulzura del choclo con el toque justo de condimentos. Es económica, fácil de preparar y , perfectas para compartir.
Ingredientes
Rinde: 8 porciones.
- 2 tapas de masa para tarta (hojaldrada o criolla).
- 2 latas de choclo en grano o 4 choclos frescos desgranados.
- 1 cebolla mediana.
- 1 morrón rojo chico.
- 2 cucharadas de manteca o aceite.
- 2 huevos.
- 150 cc de crema de leche.
- 100 g de queso rallado.
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
- Picá la cebolla y el morrón, y rehogalos en manteca o aceite hasta que estén blanditos.
- Agregá el choclo. Incorporá los granos y cociná unos minutos más para que se integren los sabores.
- Retirá del fuego, sumá los huevos batidos, la crema, el queso rallado y los condimentos. Mezclá bien.
- Forrá una tartera con una tapa de masa, volcá el relleno y cubrí con la otra tapa. Sellá los bordes.
- Llevá a horno precalentado a 180 °C por unos 30-35 minutos, hasta que la superficie esté doradita.
- Dejá entibiar. Cortá en porciones y serví con una buena ensalada.
La tarta de choclo se puede disfrutar caliente o fría y se conserva en heladera hasta tres días. Esta receta tiene sus raíces en el pastel de choclo chileno, pero en Argentina se adaptó con masa de tarta, convirtiéndose en un plato infaltable en cualquier casa o rotisería.