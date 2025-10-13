Cookies con chisps de chocolate: receta fácil y tentadora
Con esta receta de cookies con chisps de chocolate vas a lograr galletitas doradas, crujientes y con mucho chocolate.
La receta de cookies con chisps de chocolate es un clásico irresistible que nunca falla. Crocantes por fuera y suaves por dentro, estas galletitas caseras son ideales para acompañar el mate, el café o una merienda en familia. Fáciles de hacer, rendidoras y con ese toque de manteca que las hace únicas.
Ingredientes
Rinde unas 20 cookies.
Te Podría Interesar
- 120 g de manteca blanda.
- 100 g de azúcar común.
- 80 g de azúcar negra.
- 1 huevo.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 200 g de harina 0000.
- ½ cucharadita de bicarbonato de sodio.
- Una pizca de sal.
- 150 g de chisps de chocolate.
Paso a paso ¡muy fácil!
- Prepará la masa. En un bol, batí la manteca con los azúcares hasta lograr una crema suave.
- Agregá el huevo y la vainilla. Mezclá bien hasta que se integren completamente.
- Incorporá la harina, el bicarbonato y la sal. Uní sin amasar demasiado.
- Agregá las chisps de chocolate. Mezclá con espátula o cuchara para que se distribuyan parejo.
- Hacé bolitas del tamaño de una nuez y colocálas en una placa con papel manteca, dejando espacio entre cada una.
- Llevá al horno precalentado a 180 °C por 10–12 minutos, hasta que los bordes estén doraditos.
- Al sacarlas, estarán blandas; se endurecen al enfriar.
Las cookies con chisps de chocolate se conservan perfectas hasta 5 días en frasco hermético o lata, y también se pueden freezar. La receta de estas cookies nació en Estados Unidos en los años 30, pero en Argentina se volvió un clásico moderno, ideal para la merienda o como dulce casero para vender en ferias o cafés. ¡Disfrútalas!.