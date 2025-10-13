Cookies con chisps de chocolate: receta fácil y tentadora

La receta de cookies con chisps de chocolate es un clásico irresistible que nunca falla. Crocantes por fuera y suaves por dentro, estas galletitas caseras son ideales para acompañar el mate , el café o una merienda en familia. Fáciles de hacer, rendidoras y con ese toque de manteca que las hace únicas.

En Argentina, la receta de cookies con chisps de chocolate se volvió popular en panaderías y cafés por su textura suave y su aroma a manteca.

La receta de cookies con chisps de chocolate nació por accidente en 1938, cuando una cocinera agregó trozos de chocolate a la masa creyendo que se derretirían.

Las cookies con chisps de chocolate se conservan perfectas hasta 5 días en frasco hermético o lata, y también se pueden freezar. La receta de estas cookies nació en Estados Unidos en los años 30, pero en Argentina se volvió un clásico moderno, ideal para la merienda o como dulce casero para vender en ferias o cafés. ¡Disfrútalas!.