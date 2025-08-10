Receta de pastafrola para principiantes: ¡no falla nunca!

Receta de pastafrola clásica y casera, con masa suave y relleno dulce. Ideal para acompañar el mate o el café y disfrutar en familia o con amigos.

Si se busca una preparación casera, sencilla y llena de sabor tradicional, esta receta de pastafrola es perfecta. Con una base de masa suave y un relleno dulce, es ideal para compartir en familia, para acompañar una infusión o para llevar a reuniones. Es una preparación clásica que nunca falla y que todos amarán.

La pastafrola es un verdadero clásico de la repostería, muy presente en hogares de distintas partes del mundo. Su origen se remonta a la tradición europea, especialmente a la pastafrolla italiana, aunque con el tiempo ha adquirido características propias en muchas cocinas latinoamericanas. Se caracteriza por su masa mantecosa, ligeramente dulce y con un sutil aroma a vainilla o ralladura de cítricos. El relleno más habitual es el de dulce de membrillo, aunque también pueden usarse dulce de batata, de leche o incluso mermeladas caseras. Sigue el,paso a paso para preparar la masa desde cero, cómo trabajarla con cuidado para lograr una textura suave y cómo formar el enrejado superior que le da su aspecto tan distintivo. Es una opción excelente tanto para meriendas como para regalar. Con ingredientes simples y pasos claros, preparar una pastafrola casera se convierte en una experiencia cálida y muy gratificante.

La pastafrola es un clásico de la pastelería. Aunque la receta tradicional se hace con membrillo, hoy en día existen variantes de receta con dulce de leche, batata, frutas rojas o incluso chocolate. Shutterstock Ingredientes Para la masa: 400 gramos de harina 0000, 200 gramos de manteca, 150 gramos de azúcar, 2 huevos, 1 cucharadita de esencia de vainilla, 1 cucharadita de ralladura de limón (opcional), 1 cucharadita de polvo de hornear, una pizca de sal.

Para el relleno: 500 gramos de dulce de membrillo, 3 cucharadas de agua caliente o vino blanco (para ablandar el dulce).

Para pincelar: 1 huevo batido, coco rallado (opcional).