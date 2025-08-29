Galette de vegetales y ricotta: la receta rústica y chic para sorprender en casa
Aprendé a preparar esta receta de tarta francesa abierta que lleva una masa crocante, verduras asadas y un toque cremoso irresistible.
La galette, esa prima francesa de la tarta abierta, es un plato versátil, simple en esencia, pero sofisticado en resultado. En la mesa, funciona tanto como entrada, almuerzo o incluso como centro de una picada. En esta receta, la masa envuelve a las verduras asadas y se completa con una capa cremosa de ricotta aromatizada con hierbas frescas. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes:
-
200 g de harina 0000
100 g de manteca fría
60 ml de agua helada
1 pizca de sal
250 g de ricotta fresca
2 cdas de aceite de oliva
1 diente de ajo rallado
Hierbas frescas: perejil, cebollín, tomillo
1 zucchini
2 zanahorias
1 cebolla morada
1 huevo batido
Paso a paso de la receta:
-
Preparar la masa: en un bol, integrar la harina con la sal y la manteca en cubos. Deshacer con los dedos hasta lograr un arenado. Agregar el agua fría de a poco y unir hasta formar un bollo liso. Envolver en film y llevar a la heladera por 30 minutos.
Asar las verduras: cortar el zucchini y las zanahorias en bastones finos; la cebolla, en gajos. Disponerlos en una placa con aceite de oliva, sal y pimienta. Hornear a 200 °C durante 20 minutos hasta dorar ligeramente.
Armar la crema de ricotta: mezclar la ricotta con el ajo rallado, las hierbas frescas picadas y un hilo de aceite. Rectificar sal y pimienta.
Estirar la masa: sobre papel manteca, estirar la masa en forma circular, de unos 3 mm de espesor.
Rellenar y plegar: colocar la ricotta en el centro, dejando 4 cm libres en los bordes. Disponer las verduras asadas encima. Plegar los bordes hacia adentro de manera rústica. Pintar con huevo batido.
Hornear: llevar al horno precalentado a 190 °C por 35 minutos, hasta que la masa quede bien dorada.
Servir: dejar reposar 5 minutos antes de cortar. ¡Y listo!