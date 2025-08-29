Galette de vegetales y ricotta: la receta rústica y chic para sorprender en casa

Preparar la masa: en un bol, integrar la harina con la sal y la manteca en cubos. Deshacer con los dedos hasta lograr un arenado. Agregar el agua fría de a poco y unir hasta formar un bollo liso. Envolver en film y llevar a la heladera por 30 minutos.

Asar las verduras: cortar el zucchini y las zanahorias en bastones finos; la cebolla, en gajos. Disponerlos en una placa con aceite de oliva, sal y pimienta. Hornear a 200 °C durante 20 minutos hasta dorar ligeramente.

Armar la crema de ricotta: mezclar la ricotta con el ajo rallado, las hierbas frescas picadas y un hilo de aceite. Rectificar sal y pimienta.

Estirar la masa: sobre papel manteca, estirar la masa en forma circular, de unos 3 mm de espesor.

Rellenar y plegar: colocar la ricotta en el centro, dejando 4 cm libres en los bordes. Disponer las verduras asadas encima. Plegar los bordes hacia adentro de manera rústica. Pintar con huevo batido.

Hornear: llevar al horno precalentado a 190 °C por 35 minutos, hasta que la masa quede bien dorada.