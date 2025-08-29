Presenta:

Estilo

|

Receta

Galette de vegetales y ricotta: la receta rústica y chic para sorprender en casa

Aprendé a preparar esta receta de tarta francesa abierta que lleva una masa crocante, verduras asadas y un toque cremoso irresistible.

MDZ Estilo

Cómo preparar una galette de vegetales paso a paso.

Cómo preparar una galette de vegetales paso a paso.

La galette, esa prima francesa de la tarta abierta, es un plato versátil, simple en esencia, pero sofisticado en resultado. En la mesa, funciona tanto como entrada, almuerzo o incluso como centro de una picada. En esta receta, la masa envuelve a las verduras asadas y se completa con una capa cremosa de ricotta aromatizada con hierbas frescas. Así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes:

  • 200 g de harina 0000

  • 100 g de manteca fría

  • 60 ml de agua helada

  • 1 pizca de sal

  • 250 g de ricotta fresca

  • 2 cdas de aceite de oliva

  • 1 diente de ajo rallado

  • Hierbas frescas: perejil, cebollín, tomillo

  • 1 zucchini

  • 2 zanahorias

  • 1 cebolla morada

  • 1 huevo batido

Te Podría Interesar

Zucchini-Ricotta-Galette-FI
Receta de galette salada de verduras asadas.

Receta de galette salada de verduras asadas.

Paso a paso de la receta:

  1. Preparar la masa: en un bol, integrar la harina con la sal y la manteca en cubos. Deshacer con los dedos hasta lograr un arenado. Agregar el agua fría de a poco y unir hasta formar un bollo liso. Envolver en film y llevar a la heladera por 30 minutos.

  2. Asar las verduras: cortar el zucchini y las zanahorias en bastones finos; la cebolla, en gajos. Disponerlos en una placa con aceite de oliva, sal y pimienta. Hornear a 200 °C durante 20 minutos hasta dorar ligeramente.

  3. Armar la crema de ricotta: mezclar la ricotta con el ajo rallado, las hierbas frescas picadas y un hilo de aceite. Rectificar sal y pimienta.

  4. Estirar la masa: sobre papel manteca, estirar la masa en forma circular, de unos 3 mm de espesor.

  5. Rellenar y plegar: colocar la ricotta en el centro, dejando 4 cm libres en los bordes. Disponer las verduras asadas encima. Plegar los bordes hacia adentro de manera rústica. Pintar con huevo batido.

  6. Hornear: llevar al horno precalentado a 190 °C por 35 minutos, hasta que la masa quede bien dorada.

  7. Servir: dejar reposar 5 minutos antes de cortar. ¡Y listo!

Archivado en

Notas Relacionadas