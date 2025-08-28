Receta de galletas dulces italianas con pistacho que conquistará a todos.

Esta receta de galletas dulces italianas con pistachos celebra la sencillez y el encanto mediterráneo: una masa tierna, perfumada con vainilla y cítricos, salpicada de pistachos tostados. Son perfectas para la merienda, para regalar o para acompañar un espresso , y se preparan sin complicaciones.

Estas galletas , inspiradas en la tradición biscotti pero con textura más amable, combinan mantequilla , azúcar y harina con un punto de ralladura de limón que realza el pistacho . El resultado es un bocado crujiente por fuera y apenas tierno por dentro, con aroma cálido y sabor equilibrado.

Además de deliciosas, son prácticas: la masa se arma en minutos, requiere un breve reposo en frío y se hornea en tandas rápidas que perfuman la cocina. Admiten variaciones sencillas, como incorporar miel , cambiar parte de la harina por almendra molida o bañar la mitad de cada galleta en chocolate . Si buscas un detalle vistoso, espolvorea azúcar glass o añade pistachos picados por encima antes del horneado para realzar el color verde. Se conservan muy bien en lata hermética, conservando crocancia durante varios días, lo que las convierte en una opción ideal para preparar con antelación y compartir en reuniones o mesas dulces . Ideales para regalar y transportar siempre.

La receta de galletas dulces italianas con pistachos tiene raíces en Sicilia, donde el pistacho es un ingrediente típico.

Harina de trigo común (280 g), mantequilla sin sal blanda (150 g), azúcar (120 g), huevo grande (1), yema (1), ralladura fina de limón (1/2 cucharadita), extracto de vainilla (1 cucharadita), sal fina (1 pizca), polvo de hornear (1 cucharadita), pistachos tostados sin sal, groseramente picados (120 g), leche o crema (1–2 cucharadas, si hace falta para ajustar), azúcar glass para espolvorear (opcional), chocolate negro para baño parcial (100 g, opcional).

Prepara paso a paso estas galletas dulces italianas con pistachos

Hornea los pistachos 6–8 minutos a 160 °C hasta que perfumen. Deja enfriar, pica groseramente y reserva. Bate mantequilla con azúcar hasta lograr crema pálida y esponjosa; ese aire mejora la textura. Raspa paredes del bol una vez, para mezcla homogénea. Incorpora huevo, yema, vainilla y ralladura. Mezcla hasta integrar sin sobrebatir. Integra hasta que la mezcla quede sedosa. Tamiza harina, polvo y sal. Agrega en dos tandas, plegando con espátula hasta desaparecer la harina. Evita trabajar de más para no endurecer. Añade los pistachos y mezcla lo justo. Si la masa está seca, agrega 1–2 cucharadas de leche o crema. La masa debe verse suave, no pegajosa. Forma un disco, envuelve en film y refrigera 30–45 minutos para afirmar la masa. El frío relaja el gluten y facilita el corte. Precalienta a 175 °C. Estira a 5–6 mm entre papeles o sobre mesa enharinada. Corta discos y reune recortes. Mantén el espesor parejo para horneado uniforme. Dispón en bandeja con papel. Hornea 10–12 minutos: bordes apenas dorados, centro pálido. Enfría en rejilla. Retira cuando el aroma sea mantecoso y dulce. Espolvorea azúcar glass. Si quieres, funde chocolate y baña la mitad de algunas galletas; deja cristalizar. Decora con pistachos picados si deseas contraste.

Acompaña estas galletas con la infusíón que más te guste. La receta de galletas dulces italianas con pistachos es una opción muy popular en bodas y celebraciones familiares.

De la cocina a tu mesa

Guarda en lata hermética hasta 5 días. Sirve con café, té o vino dulce. Son ideales para meriendas y mesas dulces.

Estas galletas dulces italianas con pistachos demuestran que con ingredientes sencillos y una técnica clara es posible alcanzar resultados de pastelería en casa. La combinación de mantequilla, cítricos y frutos secos crea un perfil aromático equilibrado, mientras que el reposo en frío y la cocción breve aseguran bordes crujientes y corazón tierno. Su versatilidad permite incorporar miel, almendra molida o un baño parcial de chocolate para elevar la presentación sin complicaciones. Además, se conservan perfectas durante varios días en un recipiente hermético, ideales para preparar con antelación, regalar o llevar a una mesa compartida. ¡Y a disfrutar!