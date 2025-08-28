Receta de mermelada de frambuesa con menta: dulce casero con toque especial.

La receta de mermelada de frambuesa con menta es un dulce casero que combina la intensidad afrutada de la frambuesa con la frescura aromática de la menta . Este preparado es ideal para desayunos, meriendas o como acompañamiento de postres , aportando sabor, color y un toque sofisticado de manera sencilla.

La mermelada de frambuesa con menta es una opción deliciosa y natural para quienes buscan disfrutar de un dulce casero sin aditivos artificiales. La frambuesa aporta un sabor intenso, ligeramente ácido, que se equilibra perfectamente con la dulzura del azúcar y el aroma refrescante de la menta. Preparar esta mermelada en casa permite controlar los ingredientes , lograr un producto fresco y personalizado según el gusto de cada persona.

Además, la mermelada de frambuesa con menta es versátil. Se puede untar sobre pan , tostadas , galletas o incorporarse en yogures , postres y repostería casera. La preparación no requiere técnicas complicadas, solo algo de paciencia mientras la fruta se cocina y espesa. La combinación de frutas y hierbas es tradicional en muchas culturas, y la menta no solo aporta aroma sino también un ligero frescor que hace que esta mermelada sea diferente a la típica de frambuesa .

Esta receta de mermelada de frambuesa con menta permite controlar la cantidad de azúcar, haciéndola más saludable que las comerciales.

Paso a paso para que prepares mermelada de frambuesa con menta

Lava cuidadosamente las frambuesas y retira cualquier fruto dañado. Escurre bien y colócalas en un recipiente grande. Lava las hojas de menta, sécalas con papel absorbente y pícalas finamente, reservando algunas enteras para decorar si se desea. En una olla grande, coloca las frambuesas, el azúcar y el jugo de limón. Mezcla suavemente para que el azúcar se integre con la fruta. Deja reposar 10–15 minutos para que la fruta libere jugo. Lleva la olla a fuego medio y cocina la mezcla, removiendo de vez en cuando. Si la fruta está muy seca, añade un poco de agua (máximo 50 ml) para facilitar la cocción. Cuando la mezcla empiece a hervir suavemente, incorpora la menta picada. Remueve constantemente para que no se pegue al fondo y se distribuya uniformemente. Mantén la cocción durante 15–20 minutos hasta que la mermelada espese. Para comprobar el punto, coloca una cucharadita sobre un plato frío; si no se desliza fácilmente, está lista. Si deseas una textura más suave, puedes pasar la mermelada por un colador fino o batir ligeramente con un tenedor para romper los frutos grandes. Vierte la mermelada caliente en frascos de vidrio previamente esterilizados, llenando hasta 1 cm del borde. Cierra los frascos herméticamente. Para conservar por más tiempo, coloca los frascos llenos en una olla con agua hirviendo durante 10 minutos y luego deja enfriar completamente antes de almacenar. Guarda la mermelada en un lugar fresco y seco, o en el refrigerador después de abrir. Sirve sobre pan, galletas, yogur o como acompañamiento de postres, decorando con hojas de menta enteras si deseas.

Disfrútala con pan tostado, galletas o incluso en postres. Un truco de la receta de mermelada de frambuesa con menta es añadir jugo de limón para realzar la fruta y ayudar a espesar. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

La mermelada de frambuesa con menta demuestra que preparar un dulce casero puede ser sencillo, saludable y altamente satisfactorio. La combinación de frutas frescas, azúcar y menta permite obtener un producto aromático, lleno de sabor y sin conservantes, ideal para disfrutar en cualquier momento del día. Esta mermelada no solo realza desayunos y meriendas, sino que también se puede usar como ingrediente en postres, pasteles o para acompañar quesos y galletas.

Hacerla en casa ofrece la ventaja de controlar la cantidad de azúcar y adaptar el nivel de dulzura a tu gusto, así como ajustar la intensidad de la menta según tu preferencia. Además, conservarla en frascos esterilizados garantiza su frescura por varias semanas, convirtiéndola en un excelente regalo casero. ¡Y a disfrutar!