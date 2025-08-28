Peras asadas con miel y crumble de almendras: receta para un postre elegante y fácil

Los postres con fruta asada tienen eso que siempre los hace ver muy elegantes. En este caso, las peras se transforman con el calor del horno, que intensifica su dulzura natural y las vuelve suaves, casi cremosas. No es una receta básica ni previsible, sino más bien un postre que parece sacado de un restaurante, pero que se puede preparar en casa con pocos pasos.