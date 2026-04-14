Esta receta de yogur de frutillas es un éxito total

Esta receta de yogur de frutillas es ideal para disfrutar un postre o desayuno casero, fresco y natural. Combina la suavidad del yogur con el dulzor y aroma de las frutillas , logrando una preparación simple y deliciosa. Es perfecta para hacer en casa sin conservantes y con ingredientes fáciles de conseguir.

Esta receta se puede hacer con otras frutas

El yogur hecho en casa siempre es más rico

2- Colocá las frutillas en una olla con el azúcar y cociná a fuego bajo hasta formar una compota .

4- Calentá la leche hasta que esté tibia (no hervir).

5- Mezclá el yogur natural con un poco de la leche tibia.

6- Incorporá esta mezcla al resto de la leche y agregar la esencia de vainilla.

7- Añadí la compota de frutillas y mezclá suavemente.

8- Colocá en frascos y dejá reposar en un lugar cálido entre 8 y 12 horas.

9- Llevá a la heladera antes de consumir.

Receta en pocos pasos El yogur casero mejora la salud digestiva Shutterstock

De la cocina a la mesa

Esta receta de yogur de frutillas es perfecta para quienes buscan una opción casera, rica y más natural que las versiones industriales. Su sabor suave y frutal lo convierte en un favorito tanto para grandes como chicos. Podés ajustar el nivel de dulzor según tu gusto o incluso sumar otras frutas para variar. Además, es una excelente manera de aprovechar frutillas de estación. Prepararlo en casa no solo es económico, sino que también te permite evitar aditivos y conservantes. Ideal para desayunos, meriendas o como postre liviano, este yogur casero suma frescura y sabor a tu día. ¡Disfrutá cada cucharada!.