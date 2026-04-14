Esta receta de yogur de frutillas es un éxito total
Receta de yogur de frutillas casero, cremoso y natural. Ideal para desayunos o meriendas, con pocos ingredientes y listo en simples pasos.
Esta receta de yogur de frutillas es ideal para disfrutar un postre o desayuno casero, fresco y natural. Combina la suavidad del yogur con el dulzor y aroma de las frutillas, logrando una preparación simple y deliciosa. Es perfecta para hacer en casa sin conservantes y con ingredientes fáciles de conseguir.
Rinde: 4 porciones
Ingredientes
- Leche entera: 1 litro (1000 mililitros).
- Yogur natura: 150 gramos.
- Frutillas frescas: 250 gramos.
- Azúcar: 60 gramos.
- Esencia de vainilla: 5 mililitros.
Paso a paso para crear un yogur de frutillas delicioso
1- Lavá bien las frutillas y cortarlas en trozos pequeños.
2- Colocá las frutillas en una olla con el azúcar y cociná a fuego bajo hasta formar una compota.
3- Dejá enfriar la preparación de frutillas.
4- Calentá la leche hasta que esté tibia (no hervir).
5- Mezclá el yogur natural con un poco de la leche tibia.
6- Incorporá esta mezcla al resto de la leche y agregar la esencia de vainilla.
7- Añadí la compota de frutillas y mezclá suavemente.
8- Colocá en frascos y dejá reposar en un lugar cálido entre 8 y 12 horas.
9- Llevá a la heladera antes de consumir.
De la cocina a la mesa
Esta receta de yogur de frutillas es perfecta para quienes buscan una opción casera, rica y más natural que las versiones industriales. Su sabor suave y frutal lo convierte en un favorito tanto para grandes como chicos. Podés ajustar el nivel de dulzor según tu gusto o incluso sumar otras frutas para variar. Además, es una excelente manera de aprovechar frutillas de estación. Prepararlo en casa no solo es económico, sino que también te permite evitar aditivos y conservantes. Ideal para desayunos, meriendas o como postre liviano, este yogur casero suma frescura y sabor a tu día. ¡Disfrutá cada cucharada!.