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Esta receta de yogur de frutillas es un éxito total

Receta de yogur de frutillas casero, cremoso y natural. Ideal para desayunos o meriendas, con pocos ingredientes y listo en simples pasos.

Candela Spann

Yogur de frutillas natural en casa ¡facilísimo!

Yogur de frutillas natural en casa ¡facilísimo!

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Esta receta de yogur de frutillas es ideal para disfrutar un postre o desayuno casero, fresco y natural. Combina la suavidad del yogur con el dulzor y aroma de las frutillas, logrando una preparación simple y deliciosa. Es perfecta para hacer en casa sin conservantes y con ingredientes fáciles de conseguir.

El yogur hecho en casa siempre es más rico
Esta receta se puede hacer con otras frutas

Esta receta se puede hacer con otras frutas

Rinde: 4 porciones

Ingredientes

  • Leche entera: 1 litro (1000 mililitros).
  • Yogur natura: 150 gramos.
  • Frutillas frescas: 250 gramos.
  • Azúcar: 60 gramos.
  • Esencia de vainilla: 5 mililitros.

Paso a paso para crear un yogur de frutillas delicioso

1- Lavá bien las frutillas y cortarlas en trozos pequeños.

2- Colocá las frutillas en una olla con el azúcar y cociná a fuego bajo hasta formar una compota.

3- Dejá enfriar la preparación de frutillas.

4- Calentá la leche hasta que esté tibia (no hervir).

5- Mezclá el yogur natural con un poco de la leche tibia.

6- Incorporá esta mezcla al resto de la leche y agregar la esencia de vainilla.

7- Añadí la compota de frutillas y mezclá suavemente.

8- Colocá en frascos y dejá reposar en un lugar cálido entre 8 y 12 horas.

9- Llevá a la heladera antes de consumir.

Receta en pocos pasos
El yogur casero mejora la salud digestiva

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De la cocina a la mesa

Esta receta de yogur de frutillas es perfecta para quienes buscan una opción casera, rica y más natural que las versiones industriales. Su sabor suave y frutal lo convierte en un favorito tanto para grandes como chicos. Podés ajustar el nivel de dulzor según tu gusto o incluso sumar otras frutas para variar. Además, es una excelente manera de aprovechar frutillas de estación. Prepararlo en casa no solo es económico, sino que también te permite evitar aditivos y conservantes. Ideal para desayunos, meriendas o como postre liviano, este yogur casero suma frescura y sabor a tu día. ¡Disfrutá cada cucharada!.

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