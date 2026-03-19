El postre más fácil: receta de frutillas con azúcar y crema en pocos pasos
Una receta fresca, simple y deliciosa: frutillas con azúcar y crema, el postre clásico que nunca falla y es ideal para un almuerzo o cena en familia.
Esta receta es un clásico infaltable para quienes aman las tortas y postres simples pero deliciosos. Las frutillas con azúcar y crema combinan frescura, dulzura y suavidad en cada cucharada. Es un postre rápido, económico y perfecto para disfrutar en cualquier momento, especialmente en días de calor o como cierre liviano de una comida.
Rinde: 4 porciones
Ingredientes
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500 gramos de frutillas frescas.
150 gramos de azúcar.
250 gramos de crema de leche.
Paso a paso para crear unas frutillas con azúcar y crema deliciosas
1- Lavá bien las frutillas y retirales el cabito.
2- Cortá las frutillas en mitades o cuartos, según su tamaño.
3- Colocá las frutillas en un bol y agregá el azúcar, mezclá suavemente y dejá reposar durante 15 a 20 minutos para que larguen su jugo.
4- Batí la crema de leche hasta que quede espesa y cremosa.
5- Incorporá las frutillas con su jugo a la crema batida o servilas por separado, según prefieras.
6- Mezclá suavemente para integrar o armá capas en copas para una mejor presentación.
7- Llevá a la heladera unos minutos antes de servir para que esté bien fresco.
8- Serví las frutillas con azúcar y crema y disfrutá.
De la cocina a la mesa
Las frutillas con azúcar y crema son una de esas preparaciones que nunca fallan. Esta receta es tan simple que permite resaltar el sabor natural de la fruta, logrando un postre fresco y delicioso. Además, podés adaptarla fácilmente: sumá un toque de vainilla, un chorrito de licor o incluso acompañarlas con galletitas o bizcochuelo. Para conservarlas mantené las frutillas en la heladera y consumilas dentro del día para aprovechar su frescura. Sin dudas, es rápido y perfecto para compartir en familia. ¡Y listo el postre!.