El postre más fácil: receta de frutillas con azúcar y crema en pocos pasos

Esta receta es un clásico infaltable para quienes aman las tortas y postres simples pero deliciosos. Las frutillas con azúcar y crema combinan frescura, dulzura y suavidad en cada cucharada. Es un postre rápido, económico y perfecto para disfrutar en cualquier momento, especialmente en días de calor o como cierre liviano de una comida.

En Argentina, esta receta es típica de la temporada de frutillas.

Frutillas con azúcar y crema receta clásica y deliciosa

1- Lavá bien las frutillas y retirales el cabito.

2- Cortá las frutillas en mitades o cuartos, según su tamaño.

3- Colocá las frutillas en un bol y agregá el azúcar , mezclá suavemente y dejá reposar durante 15 a 20 minutos para que larguen su jugo .

4- Batí la crema de leche hasta que quede espesa y cremosa.

5- Incorporá las frutillas con su jugo a la crema batida o servilas por separado, según prefieras.

6- Mezclá suavemente para integrar o armá capas en copas para una mejor presentación.

7- Llevá a la heladera unos minutos antes de servir para que esté bien fresco.

8- Serví las frutillas con azúcar y crema y disfrutá.

Cómo hacer frutillas con azúcar y crema caseras en minutos Esta receta resalta el sabor natural de las frutillas frescas. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las frutillas con azúcar y crema son una de esas preparaciones que nunca fallan. Esta receta es tan simple que permite resaltar el sabor natural de la fruta, logrando un postre fresco y delicioso. Además, podés adaptarla fácilmente: sumá un toque de vainilla, un chorrito de licor o incluso acompañarlas con galletitas o bizcochuelo. Para conservarlas mantené las frutillas en la heladera y consumilas dentro del día para aprovechar su frescura. Sin dudas, es rápido y perfecto para compartir en familia. ¡Y listo el postre!.