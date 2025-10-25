Disfrutá esta receta de smoothie de frutillas como snack saludable o merienda rápida

Si buscás una bebida fresca, natural y llena de sabor, esta receta de smoothie de frutillas es ideal. Perfecta para el desayuno, la merienda o como snack saludable. Cremosa, dulce y llena de color, es un clásico que nunca falla.

250 g de frutillas frescas (lavadas y sin hojas).

1 banana madura.

200 ml de leche o bebida vegetal.

1 cucharadita de miel o azúcar (opcional).

Hielo a gusto.

Opcional: yogur natural para mayor cremosidad.

Podés prepararlo en menos de cinco minitos El smoothie de frutillas se popularizó como una bebida saludable que combina fruta fresca y energía en cada sorbo. Shutterstock

‍ Paso a paso ¡muy fácil!

Lavá las frutillas, sacá las hojas y cortá la banana en rodajas. Colocá las frutillas, la banana, la leche y la miel en la licuadora. Licuá hasta obtener una mezcla homogénea. Agregá hielo al gusto y procesá nuevamente hasta lograr la textura cremosa deseada. Volcá en vasos altos y, si querés, decorá con una frutilla o unas hojas de menta.

Te encantará por su sabor cremoso Usar frutillas congeladas permite tener la receta lista todo el año y aporta una textura más espesa y refrescante. Shutterstock

Esta receta de smoothie de frutillas es perfecta para usar frutillas congeladas si no son de estación. Sumá un puñado de avena o semillas de chía para un smoothie más nutritivo y saciante. Conservá en heladera hasta 24 horas, aunque se disfruta mejor recién hecho. Es ideal para que los chicos consuman fruta de forma divertida y deliciosa. ¡Disfrutálo!.