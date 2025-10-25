Disfrutá esta receta de smoothie de frutillas como snack saludable o merienda rápida
Transformá tu desayuno o merienda con esta receta de smoothie de frutillas, fresca, cremosa y súper fácil de preparar.
Si buscás una bebida fresca, natural y llena de sabor, esta receta de smoothie de frutillas es ideal. Perfecta para el desayuno, la merienda o como snack saludable. Cremosa, dulce y llena de color, es un clásico que nunca falla.
Ingredientes para un smoothie perfecto
Rinde: 2 porciones
- 250 g de frutillas frescas (lavadas y sin hojas).
- 1 banana madura.
- 200 ml de leche o bebida vegetal.
- 1 cucharadita de miel o azúcar (opcional).
- Hielo a gusto.
- Opcional: yogur natural para mayor cremosidad.
Paso a paso ¡muy fácil!
-
Lavá las frutillas, sacá las hojas y cortá la banana en rodajas.
Colocá las frutillas, la banana, la leche y la miel en la licuadora. Licuá hasta obtener una mezcla homogénea.
Agregá hielo al gusto y procesá nuevamente hasta lograr la textura cremosa deseada.
Volcá en vasos altos y, si querés, decorá con una frutilla o unas hojas de menta.
Esta receta de smoothie de frutillas es perfecta para usar frutillas congeladas si no son de estación. Sumá un puñado de avena o semillas de chía para un smoothie más nutritivo y saciante. Conservá en heladera hasta 24 horas, aunque se disfruta mejor recién hecho. Es ideal para que los chicos consuman fruta de forma divertida y deliciosa. ¡Disfrutálo!.