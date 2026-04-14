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La receta de yemas de Santa Teresa más suave y deliciosa

Delicadas, dulces y tradicionales: esta receta de yemas de Santa Teresa es perfecta para disfrutar un bocado clásico, suave y lleno de historia.

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La receta de yemas de Santa Teresa más suave y deliciosa

La receta de yemas de Santa Teresa más suave y deliciosa

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Esta receta de yemas de Santa Teresa es un dulce tradicional español originario de Ávila. Su textura suave y su intenso sabor a yema de huevo las convierten en un bocado delicado y elegante, ideal para ocasiones especiales o para acompañar un buen café.

Disfrutalas ya que se desarman en la boca
Las yemas de Santa Teresa son típicas de Ávila

Las yemas de Santa Teresa son típicas de Ávila

Rinde: 6 porciones

Ingredientes

  • 6 yemas de huevo.
  • 150 gramos de azúcar.
  • 50 mililitros de agua.
  • 20 gramos de azúcar glass.

Paso a paso para crear unas yemas de Santa Teresa caseras deliciosas

1- Preparar un almíbar con el azúcar y el agua hasta obtener punto de hebra.

2- Dejar templar ligeramente el almíbar.

3- Batir suavemente las yemas de huevo.

4- Incorporar el almíbar poco a poco sobre las yemas, removiendo constantemente.

5- Llevar la mezcla al fuego suave sin dejar de remover.

6- Cocinar hasta que espese y se despegue de las paredes del recipiente.

7- Dejar enfriar la masa completamente.

8- Formar pequeñas bolitas con la mezcla.

9- Rebozar en azúcar glass.

10- Dejar reposar antes de servir.

Con pocoa ingredientes obtendrás una gran receta
Son un dulce muy popular en conventos

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De la cocina a la mesa

Las yemas de Santa Teresa son un dulce tradicional que destaca por su sencillez y su sabor intenso. Esta receta aprovecha las yemas de huevo para crear una textura suave y delicada que se deshace en la boca. Son perfectas para acompañar un café o como detalle especial en celebraciones. Además, su elaboración es sencilla aunque requiere paciencia para lograr el punto exacto. Se conservan bien durante varios días, manteniendo su sabor y textura. Un clásico de la repostería española que sigue conquistando generaciones. ¡Una delicia!.

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