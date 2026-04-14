La receta de yemas de Santa Teresa más suave y deliciosa

Esta receta de yemas de Santa Teresa es un dulce tradicional español originario de Ávila. Su textura suave y su intenso sabor a yema de huevo las convierten en un bocado delicado y elegante, ideal para ocasiones especiales o para acompañar un buen café .

Las yemas de Santa Teresa son típicas de Ávila

Disfrutalas ya que se desarman en la boca

1- Preparar un almíbar con el azúcar y el agua hasta obtener punto de hebra.

4- Incorporar el almíbar poco a poco sobre las yemas, removiendo constantemente.

5- Llevar la mezcla al fuego suave sin dejar de remover.

6- Cocinar hasta que espese y se despegue de las paredes del recipiente.

7- Dejar enfriar la masa completamente.

8- Formar pequeñas bolitas con la mezcla.

9- Rebozar en azúcar glass.

10- Dejar reposar antes de servir.

Con pocoa ingredientes obtendrás una gran receta Son un dulce muy popular en conventos Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las yemas de Santa Teresa son un dulce tradicional que destaca por su sencillez y su sabor intenso. Esta receta aprovecha las yemas de huevo para crear una textura suave y delicada que se deshace en la boca. Son perfectas para acompañar un café o como detalle especial en celebraciones. Además, su elaboración es sencilla aunque requiere paciencia para lograr el punto exacto. Se conservan bien durante varios días, manteniendo su sabor y textura. Un clásico de la repostería española que sigue conquistando generaciones. ¡Una delicia!.