La receta de yemas de Santa Teresa más suave y deliciosa
Delicadas, dulces y tradicionales: esta receta de yemas de Santa Teresa es perfecta para disfrutar un bocado clásico, suave y lleno de historia.
Esta receta de yemas de Santa Teresa es un dulce tradicional español originario de Ávila. Su textura suave y su intenso sabor a yema de huevo las convierten en un bocado delicado y elegante, ideal para ocasiones especiales o para acompañar un buen café.
Rinde: 6 porciones
Ingredientes
- 6 yemas de huevo.
- 150 gramos de azúcar.
- 50 mililitros de agua.
- 20 gramos de azúcar glass.
Paso a paso para crear unas yemas de Santa Teresa caseras deliciosas
1- Preparar un almíbar con el azúcar y el agua hasta obtener punto de hebra.
2- Dejar templar ligeramente el almíbar.
3- Batir suavemente las yemas de huevo.
4- Incorporar el almíbar poco a poco sobre las yemas, removiendo constantemente.
5- Llevar la mezcla al fuego suave sin dejar de remover.
6- Cocinar hasta que espese y se despegue de las paredes del recipiente.
7- Dejar enfriar la masa completamente.
8- Formar pequeñas bolitas con la mezcla.
9- Rebozar en azúcar glass.
10- Dejar reposar antes de servir.
De la cocina a la mesa
Las yemas de Santa Teresa son un dulce tradicional que destaca por su sencillez y su sabor intenso. Esta receta aprovecha las yemas de huevo para crear una textura suave y delicada que se deshace en la boca. Son perfectas para acompañar un café o como detalle especial en celebraciones. Además, su elaboración es sencilla aunque requiere paciencia para lograr el punto exacto. Se conservan bien durante varios días, manteniendo su sabor y textura. Un clásico de la repostería española que sigue conquistando generaciones. ¡Una delicia!.