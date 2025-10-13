Receta de pisto manchego: berenjena, tomate, sabor y la magia de la cocina española
Prepara esta receta paso a paso de pisto manchego, perfecto para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida española.
Esta receta de pisto manchego es un clásico de la cocina española que combina verduras frescas y aceite de oliva para crear un plato lleno de sabor y color. Fácil de preparar y nutritivo, el pisto es perfecto como acompañamiento, plato principal o tapa, reflejando la tradición culinaria de España.
Ingredientes para un pisto manchego de berenjenas y tomate delicioso
Rinde para 4 porciones:
- 2 calabacines medianos.
- 1 berenjena mediana.
- 1 pimiento rojo.
- 1 pimiento verde.
- 1 cebolla grande.
- 3 tomates maduros o 400 g de tomate triturado.
- 2 dientes de ajo.
- 50 ml de aceite de oliva.
- Sal al gusto.
- Pimienta negra al gusto.
- 1 cucharadita de azúcar (opcional, para balancear la acidez del tomate).
Paso a paso ¡muy fácil!
- Lavar y cortar todas las verduras en cubos pequeños.
- Pelar y picar finamente los ajos.
- Calentar el aceite en una sartén grande y añadir la cebolla y los ajos. Sofreír hasta que estén transparentes.
- Añadir los pimientos y cocinar durante 5 minutos, removiendo ocasionalmente.
- Agregar el calabacín y la berenjena, salpimentar y cocinar a fuego medio durante 10 minutos.
- Incorporar los tomates triturados y el azúcar, mezclar bien.
- Tapar y cocinar a fuego lento durante 20-25 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que las verduras estén tiernas.
- Ajustar la sal y pimienta antes de servir.
De la cocina a la mesa
El pisto manchego es un ejemplo perfecto de cómo los ingredientes simples pueden transformarse en un plato lleno de sabor y color. Su base de verduras frescas, cuidadosamente sofritas y cocinadas a fuego lento, permite que cada ingrediente conserve su esencia y aporte al conjunto una textura armoniosa y deliciosa. Esta receta es versátil: se puede disfrutar como plato principal acompañado de un huevo frito, como guarnición de carnes o pescados, o incluso como tapa acompañado de pan crujiente. Además, el pisto es una opción saludable y nutritiva, rico en vitaminas, fibra y antioxidantes provenientes de los vegetales, lo que lo convierte en una excelente alternativa para una dieta equilibrada. ¡A disfrutar!