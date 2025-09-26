Receta de zapallitos revueltos con huevo fácil y rápida para cualquier comida del día

La receta de zapallitos revueltos con huevo es una opción casera, económica y muy nutritiva, ideal para cualquier momento del día. Con pocos ingredientes, obtendrás un plato lleno de frescura, sabor y practicidad. Perfecto tanto para un almuerzo ligero como para una cena rápida, se convertirá en uno de tus favoritos.

Cuando se trata de encontrar una preparación sencilla, sabrosa y al mismo tiempo nutritiva, los zapallitos revueltos con huevo son una alternativa perfecta. Este plato, muy popular en distintas cocinas caseras, combina lo mejor de la frescura de los vegetales con la suavidad y cremosidad de los huevos . Además, son versátiles, ya que puede disfrutarse sola, como plato principal, o bien como guarnición para carnes , arroces o pastas .

Su encanto radica en su simplicidad. Solo necesitas zapallitos frescos, huevos, algunos condimentos básicos y un toque de queso rallado si deseas potenciar aún más el sabor. La preparación es rápida y no requiere experiencia avanzada en la cocina, lo que la convierte en una excelente opción para principiantes o para quienes buscan soluciones rápidas sin sacrificar sabor.

Además de ser fácil y rápida, aporta muchos beneficios nutricionales. Los zapallitos son bajos en calorías , ricos en fibra, vitaminas y minerales, mientras que los huevos ofrecen proteínas de alta calidad. El resultado es un plato balanceado, saciante y saludable que no pasa de moda. Si buscas un plato casero, económico y delicioso, los zapallitos revueltos con huevo son la respuesta.

Ingredientes

Zapallitos frescos 4 medianos, huevos 4, cebolla 1 pequeña, diente de ajo 1, aceite de oliva 2 cucharadas, queso rallado 2 cucharadas (opcional), sal al gusto, pimienta al gusto, perejil fresco picado al gusto.

Paso a paso para que prepares zapallitos revueltos con huevo

Lava bien los zapallitos, corta los extremos y pícalos en cubos pequeños o en rodajas finas, según tu preferencia. Pela y pica la cebolla en trozos pequeños. Haz lo mismo con el diente de ajo, procurando que quede bien picado para integrarse mejor a la cocción. Calienta el aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio. Añade la cebolla y el ajo picados y sofríe hasta que estén transparentes y fragantes, sin que se quemen. Agrega los zapallitos a la sartén y mezcla bien. Cocina durante unos 8 a 10 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que los zapallitos estén tiernos pero no deshechos. Mientras los zapallitos se cocinan, bate los huevos en un bol con una pizca de sal, pimienta y, si lo deseas, queso rallado para dar un sabor más intenso. Vierte los huevos batidos sobre los zapallitos cocidos. Baja el fuego y remueve suavemente con una cuchara de madera o espátula para que los huevos se integren y se cocinen sin secarse demasiado.

Una receta lista en menos de 20 minutos

De la cocina a tu mesa

Cuando los huevos estén cocidos pero aún jugosos, retira del fuego. Espolvorea perejil fresco picado por encima para darle un toque aromático y colorido. Sirve inmediatamente.

La receta de zapallitos revueltos con huevo es un ejemplo de cómo lo simple puede ser extraordinario. Con pocos ingredientes y un proceso rápido, se logra un plato lleno de frescura, sabor y nutrientes. Es ideal para quienes buscan una comida ligera pero completa, perfecta tanto para el almuerzo como para la cena. Además, es una opción muy versátil, ya que se puede acompañar con pan fresco, arroz, carnes o incluso incluir dentro de empanadas o tartas.

Lo mejor es su capacidad de adaptarse a diferentes gustos: puedes añadir queso rallado, hierbas frescas o incluso un toque de especias para personalizarla. Los zapallitos, combinados con la suavidad del huevo, hacen que cada bocado sea reconfortante y lleno de sabor. ¡Y a disfrutar!.