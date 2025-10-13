Milhojas de berenjena al horno: receta para una cena saludable
Aprendé cómo hacer un milhojas de vegetales con queso, con esta receta fácil paso a paso. ¡Liviana, simple y con ese toque gratinado irresistible!
Esta milhojas consiste de capas finas de berenjena, tomate fresco, mozzarella y un toque de orégano. No es una lasaña ni una pizza, pero tiene algo de ambas. Es una receta que se arma en minutos y se sirve dorada, con ese contraste entre el queso derretido y el borde crocante de las verduras. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes:
- 2 berenjenas medianas
- 2 tomates grandes
- 200 g de mozzarella
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal, pimienta y orégano a gusto
- Queso rallado (opcional, para gratinar)
Paso a paso de la receta:
- Cortá las berenjenas en rodajas finas, salalas y dejalas reposar unos minutos.
- En una plancha o sartén, doralas con un poco de aceite.
- Cortá los tomates en rodajas y escurrilos un poco.
- En una fuente para horno, armá capas: berenjena, tomate, queso, condimentos, y repetí.
- Terminá con queso rallado encima.
- Horneá a 200 °C durante 20–25 minutos, hasta que el queso esté dorado.