Milhojas de berenjena al horno: receta para una cena saludable

Aprendé cómo hacer un milhojas de vegetales con queso, con esta receta fácil paso a paso. ¡Liviana, simple y con ese toque gratinado irresistible!

Milhojas de berenjena y tomate.

Esta milhojas consiste de capas finas de berenjena, tomate fresco, mozzarella y un toque de orégano. No es una lasaña ni una pizza, pero tiene algo de ambas. Es una receta que se arma en minutos y se sirve dorada, con ese contraste entre el queso derretido y el borde crocante de las verduras. Así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes:

  • 2 berenjenas medianas
  • 2 tomates grandes
  • 200 g de mozzarella
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal, pimienta y orégano a gusto
  • Queso rallado (opcional, para gratinar)
Una versión liviana y deliciosa con berenjenas y queso fundido.

Paso a paso de la receta:

  1. Cortá las berenjenas en rodajas finas, salalas y dejalas reposar unos minutos.
  2. En una plancha o sartén, doralas con un poco de aceite.
  3. Cortá los tomates en rodajas y escurrilos un poco.
  4. En una fuente para horno, armá capas: berenjena, tomate, queso, condimentos, y repetí.
  5. Terminá con queso rallado encima.
  6. Horneá a 200 °C durante 20–25 minutos, hasta que el queso esté dorado.

