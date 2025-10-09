Cómo hacer postres de tapioca al coco: una receta simple, cremosa y nutritiva

Los postres de tapioca al coco son una receta fácil y deliciosa, perfecta para quienes buscan algo dulce, liviano y con un toque tropical.

Una receta fácil que sorprende por su textura ligera y su dulzura natural. Foto: Shutterstock

Hay comidas y postres que recorren el continente americano de punta a punta y la tapioca al coco es uno de ellos. Aunque muchos la asocian con Brasil, también tiene raíces en el sudeste asiático, donde este tubérculo es un ingrediente básico de la cocina cotidiana.

En México, por ejemplo, este postre se adaptó fácilmente, sobre todo en las zonas costeras, donde el coco abunda y aporta ese toque dulce tan característico. Curiosamente, el coco no es nativo de América: llegó hace más de 250 años, a través de rutas comerciales que conectaban el continente con Filipinas.

shutterstock_474897673 Uno de los postres más simples, saludables y con alma tropical que puedes encontrar. Foto: Shutterstock Qué necesitás para preparar esta receta ½ taza de perlas de tapioca

2 tazas de leche de coco

1 taza de leche entera o vegetal

¼ taza de azúcar (podés ajustar a gusto)

1 cucharadita de esencia de vainilla

Una pizca de sal

Coco rallado o frutas frescas (para decorar) ‍ Paso a paso: cómo prepararla Hidratar la tapioca: colocá las perlas en un bowl con agua fría y dejalas reposar 20 a 30 minutos, hasta que se ablanden. Luego colalas y enjuagalas.





Calentar la mezcla: en una olla, mezclá la leche de coco, la leche entera, el azúcar, la vainilla y la pizca de sal. Llevá a fuego medio, sin dejar que hierva.





Agregar la tapioca: sumá las perlas hidratadas y cociná a fuego bajo durante 10 a 15 minutos, revolviendo siempre para que no se pegue. La mezcla se volverá espesa y las perlas, transparentes.





Enfriar y servir: retirá del fuego, dejá enfriar y serví en recipientes individuales. Llevá a la heladera por al menos una hora antes de disfrutarla. Cómo servirla Podés disfrutar la tapioca al coco fría o a temperatura ambiente, decorada con coco rallado, mango fresco, frutillas o maracuyá. Si querés darle un toque más fresco, agregá unas gotas de limón o ralladura de lima.

Propiedades y beneficios Además de deliciosa, esta receta tiene un perfil nutricional interesante. La tapioca no contiene gluten, lo que la convierte en una excelente opción para personas celíacas o con sensibilidad.