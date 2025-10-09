Aprende a preparar mixiotes de pollo: una receta con chiles deliciosos

Esta receta tradicional mexicana te transportará al corazón del centro del país con su inconfundible aroma y sabor. Los mixiotes de pollo son un platillo envuelto y cocido al vapor, donde las especias , el chile y la carne se funden en una mezcla deliciosa. Perfecta para disfrutar en familia.

Mixiote de pollo- también se hacen con cordero, cerdo, conejo ¿Sabías que también esta receta se prepara con cordero, cerdo o conejo? Shutterstock

Paso a paso ¡muy fácil!

Tuesta ligeramente los chiles en un comal sin quemarlos. Hidrátalos en agua caliente por 10 minutos. Licúalos con el ajo, la cebolla, el orégano, el comino, el vinagre y una taza del agua donde se remojaron los chiles. Cuela la salsa y sazona con sal y pimienta al gusto. Coloca cada pieza de pollo sobre una hoja de mixiote y báñala con la salsa. Cierra las hojas formando pequeños paquetes y amárralos con hilo de cocina. Coloca los mixiotes en una vaporera y cocina durante 1 hora o hasta que el pollo esté tierno. Sirve caliente acompañado de arroz rojo o frijoles de la olla.

De la cocina a tu mesa

Los mixiotes de pollo representan una joya de la gastronomía mexicana que combina tradición, técnica y sabor. Su origen se remonta a las antiguas cocinas del altiplano central, donde se cocinaba la carne envuelta en hojas del maguey, lo que aportaba un aroma único e inigualable. Con el tiempo, la receta se ha adaptado a los utensilios modernos, sin perder su esencia ni su espíritu artesanal. Preparar mixiotes es un acto de paciencia y cariño: desde el cuidado al elegir los chiles y especias, hasta el momento en que el vapor revela los intensos aromas del guiso. ¡A disfrutar!