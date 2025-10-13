Berlinesas caseras: receta fácil y rendidora para disfrutar en cualquier ocasión
Animate a preparar esta receta de berlinesas caseras: simples, rendidoras y con un relleno que hace que todos pidan otra porción.
La receta de berlinesas es un clásico de la repostería argentina, ideal para merendar o disfrutar en desayunos especiales. Su masa esponjosa, tierna y doradita por fuera combina perfectamente con rellenos como dulce de leche, crema o chocolate. Son perfectas para compartir en familia o con amigos.
Ingredientes
Rinde: 12 berlinesas medianas
- 500 g de harina 0000.
- 70 g de azúcar.
- 10 g de sal.
- 25 g de levadura fresca.
- 200 cc de leche tibia.
- 2 huevos.
- 70 g de manteca blanda.
- Aceite para freír.
- Dulce de leche, crema pastelera o chocolate para rellenar.
- Azúcar glass para espolvorear.
Paso a paso ¡muy fácil!
- Disolvé la levadura en la leche tibia con una cucharadita de azúcar y dejá reposar 10 minutos hasta que espume.
- En un bol grande, mezclá la harina, el azúcar y la sal. Incorporá los huevos, la manteca y la mezcla de levadura. Amasá hasta obtener una masa lisa y elástica.
- Cubrí la masa con un paño limpio y dejála levar hasta que duplique su tamaño, aproximadamente 1 hora.
- Dividí la masa en bolitas iguales, colocálas en una bandeja y dejálas levar otros 30 minutos.
- Calentá abundante aceite y cociná las berlinesas hasta que estén doradas por ambos lados. Escurrilas sobre papel absorbente.
- Cortá con cuidado o hacé un hueco lateral y rellená con dulce de leche, crema o chocolate. Espolvoreá azúcar glass.
Las berlinesas se conservan frescas 2 días a temperatura ambiente o 4 días en la heladera. Esta receta tiene raíces europeas, pero se adaptó en Argentina con rellenos típicos como el dulce de leche y se convirtió en un clásico de confiterías y meriendas familiares. ¡Saboreálas una a una!.