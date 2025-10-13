Berlinesas caseras: receta fácil y rendidora para disfrutar en cualquier ocasión

La receta de berlinesas es un clásico de la repostería argentina, ideal para merendar o disfrutar en desayunos especiales. Su masa esponjosa, tierna y doradita por fuera combina perfectamente con rellenos como dulce de leche , crema o chocolate . Son perfectas para compartir en familia o con amigos.

500 g de harina 0000.

70 g de azúcar.

10 g de sal.

25 g de levadura fresca.

200 cc de leche tibia.

2 huevos.

70 g de manteca blanda.

Aceite para freír.

Dulce de leche, crema pastelera o chocolate para rellenar.

Azúcar glass para espolvorear.

Prepará tus berlinesas como un pastelero experto La receta de berlinesas permite variantes: algunas se espolvorean con azúcar glass y otras se bañan en chocolate. Shutterstock

Paso a paso ¡muy fácil!

Disolvé la levadura en la leche tibia con una cucharadita de azúcar y dejá reposar 10 minutos hasta que espume. En un bol grande, mezclá la harina, el azúcar y la sal. Incorporá los huevos, la manteca y la mezcla de levadura. Amasá hasta obtener una masa lisa y elástica. Cubrí la masa con un paño limpio y dejála levar hasta que duplique su tamaño, aproximadamente 1 hora. Dividí la masa en bolitas iguales, colocálas en una bandeja y dejálas levar otros 30 minutos. Calentá abundante aceite y cociná las berlinesas hasta que estén doradas por ambos lados. Escurrilas sobre papel absorbente. Cortá con cuidado o hacé un hueco lateral y rellená con dulce de leche, crema o chocolate. Espolvoreá azúcar glass.

Deliciosas berlinesas para compartir La receta de berlinesas tiene origen europeo, pero en Argentina se adaptó con rellenos como dulce de leche, crema o chocolate. Shutterstock

Las berlinesas se conservan frescas 2 días a temperatura ambiente o 4 días en la heladera. Esta receta tiene raíces europeas, pero se adaptó en Argentina con rellenos típicos como el dulce de leche y se convirtió en un clásico de confiterías y meriendas familiares. ¡Saboreálas una a una!.