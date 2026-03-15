Jardín saludable: el nutriente olvidado que le devuelve el verde vibrante a las plantas

Los que saben de jardín señalan que hay un mineral que les devuelve la salud y el verde intenso a las plantas en poco tiempo.

Dedicarse a la jardinería a veces no es tarea fácil. La falta de magnesio es una de las causas más comunes del deterioro estético y físico de las plantas. Sin embargo, hay un mineral esencial que les devuelve la salud.

Cuidado del jardín Se trata del magnesio, un mineral que generalmente es ignorado. No se trata de un simple complemento, sino que es el componente central de la molécula de clorofila. Sin él, la planta pierde su capacidad para poder realizar la fotosíntesis de manera eficiente y pierde el pigmento que le da el color verde intenso.

Cuando hay falta de magnesio la planta entra en un estado de estrés que se manifiesta con señales claras como las hojas amarillas, debilidad estructural porque la especie deja de crecer y se vuelve susceptible a enfermedades y palidez generalizada.

Este fenómeno es frecuente en plantas de interior o en macetas. A diferencia del suelo abierto, el sustrato en recipientes tiene una cantidad limitada de minerales que se agotan con el riego constante y el consumo propio de la planta.

Cómo usarlo