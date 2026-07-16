Las plantas que viven mejor en macetas y estallan de color

Descubrí las plantas ideales para macetas que, con los cuidados adecuados, estallan de color y vida, transformando tu hogar o balcón.

No hace falta tener un jardín de tierra para tener plantas. De hecho, muchas variedades botánicas no solo se adaptan a la vida en macetas, sino que se desarrollan con mucha más fuerza. Cultivar en recipientes es muy sencillo.

Plantas que estallan de color en macetas Hay especies que son ideales para cultivar en macetas. Una de ellas es la clivia. Esta joya de semisombra es el ejemplo perfecto de que "menos espacio es más". A diferencia de otras plantas, la clivia ofrece una floración mucho más vistosa y abundante cuando sus raíces están apretadas dentro de la maceta. Se recomienda evitar los trasplantes frecuentes, ya que moverla de hogar suele retrasar la aparición de sus flores.

Otra recomendada es el geranio. Su cultivo en maceta es perfecto para garantizar las dos cosas que más ama: sol pleno y un drenaje impecable Al estar en un recipiente se puede mover para que reciba el máximo de horas de luz directa posibles.

Lavanda, una de las plantas que va muy bien macetas. En tanto, la lavanda, famosa por su aroma relajante, esta planta mediterránea sufre mucho en suelos pesados o arcillosos que retienen agua. Cultivarla en una maceta profunda con excelente drenaje es la mejor manera de mantener sus raíces a salvo de la humedad excesiva, su peor enemiga.

Por último, la violeta africana es una de las plantas de interior más agradecidas. Al igual que la clivia, prefiere los contenedores pequeños donde sus raíces colmen el espacio disponible, ya que esto estimula la producción de sus delicados botones florales. Con una buena iluminación indirecta, puede florecer de manera casi continua.