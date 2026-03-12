Ideales para departamentos: las plantas de interior que no necesitan tierra y viven en un frasco de agua
En el mundo de la jardinería la hidroponía se volvió tendencia. Hay plantas que viven muy bien en el agua.
En el mundo de la jardinería siempre hay opciones y en los departamentos la mejor aliada es la hidroponía doméstica. Si bien antes era una técnica de laboratorios, actualmente se consolida como una tendencia de quienes quieren plantas sin tierra en el hogar.
Plantas sin tierra
Cultivar las plantas en agua, además de ser una decisión estética, es una manera eficiente de mantenerlas saludables durante todo el año eliminando las complicaciones que se producen con el sustrato tradicional.
El arte de cultivar prescindiendo de la tierra se denomina hidroponía. La planta obtiene sus nutrientes a través del agua. Con este sistema desaparecen las plagas que atacan a las plantas de interior y se acabó el estrés por el riego porque toman lo que necesitan. Además, es ideal la técnica para ambientes pequeños.
Las plantas ideales
No todas las plantas son aptas para este método, pero hay algunas que se adaptan muy bien. La más agradecida es el pothos (Potus). Con solo un esqueje sano sumergido parcialmente desarrollará raíces robustas en tiempo récord. Su resistencia la hace ideal para principiantes.
Otra opción es el lirio de la paz. Una alternativa elegante que mantiene las flores blancas y hojas brillantes sin necesidad de macetas. El secreto es cambiar el agua cada semana y evitar el sol directo.
En tanto, el Bambú de la Suerte solamente necesita un recipiente estable y se pueden colocar piedras en el fondo. También la ficus robusta, si bien es un árbol, sus esquejes jóvenes se adaptan al medio líquido.
Para un crecimiento óptimo en agua, se aconseja usar recipientes de vidrio (para controlar el estado de las raíces) y asegurarse de que el agua no tenga cloro (dejar reposar 24 horas antes de usarla).