Truco ancestral: por qué rociar manzanilla en tu almohada cambiará tus noches

Los que saben de trucos caseros recomiendan rociar manzanilla en las sábanas para un combatir el insomnio. Una planta aromática con muchas propiedades.

El estrés digital está a la orden del día y roba horas de descanso. Es por eso que en estos tiempos los remedios naturales recuperan su protagonismo. Más allá de una infusión antes de dormir, una tendencia con manzanilla gana adeptos.

Manzanilla para el insomnio El uso de bruma de manzanilla sobre las sábanas es una técnica que no es un capricho aromático, sino que tiene una base científica que se relaciona con la aromaterapia. Al rociar la planta sobre la almohada las partículas volátiles interactúan con el sistema límbico (región del cerebro que gestiona las emociones y el sueño).

El responsable de este efecto sedante es la apigenina, que es un compuesto natural que está presente en la manzanilla y que actúa como un ansiolítico suave. Cuando se inhala en la noche ayuda a frenar el cortisol reduciendo la hormona del estrés permitiendo una relajación muscular profunda, funciona como un silenciador de la mente para los que tienen pensamientos intrusivos y entrena el cerebro porque asocia este hábito con el descanso.

Manzanilla Cómo cultivarla en casa Foto: Unsplash La manzanilla tiene propiedades medicinales. Foto: Unsplash Preparación

Para no manchar las sábanas lo ideal es usar una mezcla equilibrada que se evapore rápidamente. Se necesitará para eso un atomizador pequeño y se mezclará 50 ml de agua destilada con diez gotas de aceite esencial de manzanilla pura. Rociar a 30 centímetros de distancia de la almohada cinco minutos antes de acostarse.