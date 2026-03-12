Un pueblo de cuento para una escapada económica en el fin de semana largo de marzo

Este mes, en Argentina habrá un fin de semana largo que es la excusa perfecta para una escapada . ¿A dónde ir en marzo ? A un destino tranquilo en la provincia de Chubut : el pueblo Gaiman , que conserva viva la herencia de los colonos galeses que llegaron al Valle del Río Chubut en el siglo XIX.

Caminando por sus calles se ve la mezcla entre historia y vida cotidiana actual, con casas antiguas de ladrillo o piedra y construcciones que reflejan ese legado cultural.

Una de las experiencias más disfrutables en Gaiman es recorrer sus famosas casas de té galés, donde se puede probar el tradicional té con pastelitos, scones y dulces caseros. Este ritual es parte de la identidad local y suele gustar tanto a visitantes como a quienes buscan un plan relajado en un fin de semana largo.

Además del té, la localidad tiene varios museos y circuitos culturales. El Museo Histórico Regional, instalado en la antigua estación de tren, expone objetos y fotografías de los primeros pobladores galeses y cuenta historias de la vida en la Patagonia de antaño. También es posible visitar capillas tradicionales que reflejan la fe y las costumbres que trajeron los inmigrantes.

Caminar por el centro de Gaiman permite descubrir pequeñas tiendas de productos regionales, dulces elaborados con frutas de la zona y viñedos familiares. Estos espacios son ideales para conocer más sobre la producción local y probar sabores que no se encuentran fácilmente en otras partes de Argentina.

A poca distancia del pueblo está el Parque Paleontológico Bryn Gwyn, donde se pueden ver restos fósiles de especies antiguas de la región y aprender sobre la historia natural de la Patagonia. Pasear por este parque es una actividad diferente y accesible para quienes disfrutan de la naturaleza y la ciencia.

Gaiman es ideal para descansar

Gaiman también es un destino con escenarios tranquilos que invitan a descansar. El río Chubut cruza la localidad, y los canales de riego junto a álamos y jardines dan un aire especial a la estampa patagónica. Todo esto hace que marzo, con un clima templado y menos turistas que en temporada alta, sea un buen momento para visitarlo.

Este pueblo ha sido destacado por organismos de turismo por su autenticidad y su capacidad de mantener tradiciones vivas. Visitarlo en un fin de semana largo permite combinar historia, cultura, sabores locales y paseos al aire libre sin gastar demasiado, ideal para una escapada en marzo.