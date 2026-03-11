El pueblo de Córdoba para desconectar de todo: tranquilidad y largas caminatas

Este rincón de Córdoba parece sacado de un cuento europeo. El pueblo de las Sierras que obliga a caminar y vale la pena.

Los autos se quedan afuera. La Cumbrecita es un pueblo peatonal en las Sierras Grandes de Córdoba donde nadie entra con vehículo, salvo quienes se hospedan. Las casas tienen estilo centroeuropeo, hay bosques, cascadas y ríos. Es uno de los destinos más tranquilos y fotogénicos de Argentina, y cada vez más viajeros lo eligen para desconectarse un fin de semana.

Un pueblo para desconectar de verdad Al llegar, el auto va al estacionamiento y el paseo empieza a pie. Informantes en el ingreso orientan a cada visitante y se abona un monto según ordenanza vigente. Desde ahí, el pueblo se recorre caminando por más de 10 senderos que rodean ríos, bosques y miradores. Hay opciones para todos: desde una caminata suave hasta excursiones con guías habilitados.

cordoba 3 Las actividades no se agotan en caminar. La Cumbrecita ofrece cabalgatas, tirolesa, arborismo y circuitos guiados por expertos locales. El entorno es reserva natural, por lo que está prohibido cazar o dañar flora y fauna, con multas para quien no respete esa norma. Eso mantiene el lugar en un estado que pocas veces se ve en destinos turísticos masivos.

córdoba Antes de ir, hay datos que conviene saber. En el pueblo no hay banco, no hay cajero automático y no hay estación de servicio. Llevar efectivo y el tanque lleno es obligatorio. La geografía serrana genera una amplitud térmica importante: el día arranca fresco y el mediodía pega fuerte, así que el bolso debe incluir abrigo, lentes de sol y protector solar.