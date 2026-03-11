A una hora de Buenos Aires: el pueblo con laguna, historia y aire de campo ideal para una escapada

A poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires existe un pueblo que parece detenido en otro ritmo. Lejos del tránsito, del ruido constante y de la velocidad de la vida urbana, San Vicente se convirtió en una de las escapadas favoritas para quienes buscan aire libre sin viajar grandes distancias.

Ubicado al sur del conurbano bonaerense, este pueblo mantiene una identidad marcada por la calma, los espacios verdes y una fuerte presencia de historia. Es común que muchos visitantes lleguen para pasar el día, caminar sin apuro y disfrutar de un ambiente más relajado que el de la capital.

La cercanía con Buenos Aires lo convierte en una alternativa práctica para una salida de fin de semana. En poco tiempo es posible cambiar el paisaje de cemento por árboles, lagunas y caminos tranquilos.

Además de su entorno natural, San Vicente también conserva un patrimonio histórico que atrae a quienes se interesan por la cultura y la historia argentina.

Uno de los lugares más conocidos de San Vicente es la Laguna del Ojo, un espejo de agua de alrededor de 180 hectáreas que forma parte de la cuenca del río Samborombón . Este espacio natural se transformó en el corazón del turismo local.

El paisaje que rodea la laguna combina juncales, sauces y eucaliptos que forman un entorno verde muy valorado por quienes buscan desconectarse del ritmo de la ciudad.

La zona también es un refugio para distintas especies de aves. Garzas, patos silvestres y caracoleros suelen aparecer entre la vegetación, lo que convierte al lugar en un punto interesante para quienes disfrutan observar fauna.

Durante los fines de semana es habitual ver familias y grupos de amigos que se acercan para pasar el día. El predio cuenta con parrillas, áreas recreativas y espacios ideales para organizar un picnic.

Algunas personas aprovechan la tranquilidad del agua para practicar kayak o pesca deportiva, mientras que otras simplemente caminan por la costa o se sientan a contemplar el paisaje.

Con el paso del tiempo, la laguna se convirtió en uno de los escenarios más representativos del pueblo y en el principal punto de encuentro para quienes visitan San Vicente.

Un sitio clave en la historia argentina

Además de su entorno natural, el pueblo tiene un fuerte vínculo con la historia política del país. En sus tierras se encuentra la conocida Quinta 17 de Octubre, un predio que hoy funciona como Museo Histórico Municipal.

La residencia perteneció a Juan Domingo Perón y fue escenario de momentos relevantes de su vida política. Actualmente, el espacio conserva objetos personales, documentos y distintos ambientes que permiten reconstruir parte de esa historia.

El terreno tiene cerca de 19 hectáreas y dentro del predio se pueden ver antiguas construcciones, jardines, caballerizas y hasta el vagón del tren presidencial que utilizaba el exmandatario.

Las visitas guiadas suelen ser una de las actividades más elegidas por quienes llegan al lugar. A través de los relatos de los guías, los visitantes pueden conocer detalles sobre el pasado del sitio y su importancia dentro de la historia argentina.

Para muchos viajeros, la quinta se convirtió en una parada obligada dentro del recorrido por el pueblo.

Sabores criollos y ritmo de vida tranquilo

Más allá de sus paisajes y su patrimonio histórico, San Vicente conserva el espíritu típico de los pueblos bonaerenses. Las calles tranquilas, los comercios familiares y los restaurantes de cocina casera forman parte del encanto del lugar.

La gastronomía local es otro de los atractivos que valoran quienes llegan a pasar el día. En parrillas y restaurantes se pueden encontrar platos tradicionales como asado, empanadas criollas o pastas artesanales.

Muchos establecimientos funcionan en casas antiguas o espacios rurales que refuerzan la sensación de estar en un entorno de campo.

Llegar al pueblo es relativamente sencillo. Desde la Ciudad de Buenos Aires se puede acceder en aproximadamente una hora utilizando la autopista Riccheri, continuando luego por la autopista Ezeiza–Cañuelas y tomando finalmente la Ruta Provincial 52 que conduce al centro de San Vicente. También existen otras alternativas de acceso por rutas cercanas o mediante transporte público que conecta la zona con distintos puntos del conurbano.