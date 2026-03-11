El pueblo patagónico que enamora en otoño con bosques, ríos y aire de montaña

Entre cerros, ríos transparentes y senderos naturales aparece uno de los pueblos más pintorescos de la Patagonia.

El pueblo de El Bolsón se ubica en un valle rodeado por montañas y bosques patagónicos.

El pueblo de El Bolsón se encuentra en la comarca andina de la Patagonia, rodeado por montañas, bosques y cursos de agua que definen su paisaje. Desde el primer contacto con el valle se percibe un entorno natural que combina tranquilidad, aire puro y una geografía marcada por cerros y ríos.

Ubicado en la provincia de Río Negro, el pueblo creció al pie del cerro Piltriquitrón, una formación montañosa que domina el horizonte y funciona como referencia visual para quienes recorren la zona. Su valle amplio y fértil le dio identidad agrícola y turística al mismo tiempo.

El río Azul es uno de los protagonistas del paisaje. Sus aguas claras recorren el entorno del pueblo formando playas de piedra y sectores ideales para caminar o descansar junto al agua. Durante el otoño, el contraste entre el río y el bosque genera una postal característica del lugar.

El Bolsón es un pueblo situada en la provincia de Río Negro, en el norte de la Patagonia. Se encuentra a orillas del río Quemquemtreu, en un valle repleto de árboles frutales. El cerro Piltriquitrón, muy escarpado, se alza al este. El Bolsón también es conocido por su feria artesanal, ubicada en la plaza principal. Allí se reúnen artesanos, productores regionales y artistas locales que forman parte de la identidad cultural del pueblo. Los senderos de montaña permiten explorar el entorno natural. Caminatas hacia refugios de montaña, miradores o bosques cercanos son parte de las actividades más elegidas por quienes visitan el pueblo.