Así son las casas que producen su propia energía y pueden eliminar la factura de luz

En el mundo de la arquitectura sustentable hay una idea que cada vez gana más protagonismo: casas capaces de producir la misma energía que utilizan. Este concepto se conoce como casas Net Zero y propone un cambio profundo en la manera de pensar el funcionamiento de los hogares.

El principio es sencillo en teoría, aunque requiere planificación y tecnología. A lo largo de un año, la vivienda debe generar una cantidad de energía equivalente a la que consume. Cuando ese equilibrio se logra, el gasto eléctrico se reduce al mínimo y en algunos casos puede desaparecer casi por completo.

Hace algunos años, este modelo parecía reservado a proyectos experimentales. Sin embargo, el escenario cambió. La preocupación por el cambio climático, el aumento de los costos energéticos y el desarrollo de nuevas tecnologías aceleraron el interés por este tipo de construcción.

Hoy muchas ciudades del mundo comienzan a incorporar estos criterios en proyectos residenciales que buscan combinar confort, eficiencia y menor impacto ambiental.

El primer paso para lograr una vivienda de consumo casi nulo no es generar energía, sino reducir la demanda al máximo. Todo comienza en el diseño del edificio.

Las paredes, techos y pisos se construyen con sistemas de aislamiento térmico que permiten mantener estable la temperatura interior. De esa forma se evita que el calor se escape en invierno o que el interior se caliente demasiado durante el verano.

casa panel solar Imagen creada con IA

También se presta especial atención a las ventanas y a la orientación de la vivienda. Los vidrios de alta eficiencia ayudan a conservar la temperatura interior, mientras que la disposición de los ambientes busca aprovechar mejor la luz solar.

En muchos proyectos se aplican principios similares a los del estándar Passivhaus, un modelo de construcción que prioriza la eficiencia energética mediante ventilación controlada, recuperación de calor y materiales de alto rendimiento.

Gracias a estas estrategias, el consumo de energía destinado a climatización puede reducirse de manera drástica. En algunos casos, las necesidades de calefacción y refrigeración bajan más del 90%.

Cómo se genera la energía que utiliza la casa

Una vez que la demanda energética es muy baja, el siguiente paso es producir la electricidad necesaria para cubrir ese consumo.

La tecnología más utilizada es la energía solar fotovoltaica. Los paneles instalados en el techo captan la radiación del sol y la transforman en electricidad para el hogar.

La energía generada puede utilizarse de forma inmediata o almacenarse en baterías para momentos en los que no hay sol, como durante la noche o en días nublados.

En algunas regiones también se incorporan otras fuentes renovables, como pequeños aerogeneradores domésticos o sistemas geotérmicos. La elección depende del clima y de las características del terreno.

En proyectos más avanzados, estos sistemas se integran con redes inteligentes que administran la producción, el consumo y el almacenamiento de energía de manera automática.

Casas que incluso pueden producir energía extra

Cuando todos estos elementos funcionan de forma coordinada, el resultado es una vivienda con un nivel muy alto de autonomía energética.

En muchos casos, la energía producida a lo largo del año supera la que el hogar necesita para su funcionamiento diario. Cuando la legislación lo permite, ese excedente puede enviarse a la red eléctrica.

Esto convierte a la vivienda en una pequeña unidad generadora que contribuye al sistema energético general.

Para los propietarios, el impacto económico puede ser considerable. El gasto en electricidad se reduce de manera drástica y los costos operativos del hogar se vuelven mucho más bajos.

Además del ahorro, este tipo de viviendas ofrece ventajas adicionales. La temperatura interior suele mantenerse más estable, el aire es más limpio gracias a los sistemas de ventilación controlada y la huella ambiental del hogar se reduce de forma significativa.

Una tendencia que comienza a expandirse

En Argentina, el interés por este tipo de construcción empezó a crecer en los últimos años. El aumento de los costos energéticos y el acceso a nuevas tecnologías impulsan a cada vez más personas a considerar viviendas con mayor eficiencia.

Empresas vinculadas a la arquitectura sustentable señalan que hoy existen herramientas que permiten alcanzar niveles muy altos de independencia energética.

Sistemas industrializados, paneles solares, domótica y soluciones para reutilizar recursos forman parte de los proyectos más recientes.

Aunque la inversión inicial suele ser mayor que en una vivienda tradicional, muchos especialistas coinciden en que el ahorro energético permite recuperar esa diferencia con el tiempo.

En un contexto donde la eficiencia energética se vuelve cada vez más importante, las casas Net Zero empiezan a consolidarse como uno de los modelos que podría marcar el futuro de la vivienda.